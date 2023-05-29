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الوسيطان السعودي والأميركي: تمديد الهدنة في السودان لخمسة أيام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 09:54 مساء
الوسيطان السعودي والأميركي: تمديد الهدنة في السودان لخمسة أيام
الدخان يتصاعد فوق المباني بعد قصف جوي، أثناء اشتباكات بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والجيش في الخرطوم. (أرشيفية:الإنترنت)
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أعلنت السعودية والولايات المتحدة، اليوم الإثنين، في بيان مشترك التمديد خمسة أيام لهدنة في السودان بدأت نظرياً قبل أسبوع ولكن لم يجرِ الالتزام بها على الأرض، وذلك «للسماح ببذل جهود إنسانية إضافية».

ومنذ 15 أبريل، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل المئات ونزوح 1.4 مليون شخص داخلياً ولجوء نحو 350 ألفاً آخرين إلى دول الجوار، بحسب «فرانس برس».

إنقضاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار في السودان
ومن المقرر أن تنقضي مساء الإثنين مهلة اتفاق وقف إطلاق النار في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي جرى بوساطة أميركية سعودية، فيما تتواصل انتهاكات الطرفين للهدنة التي تتزايد الدعوات لتمديدها. 

وأفاد سكان في العاصمة التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة وقوع معارك في بحري شمال الخرطوم، فيما سُمع دوي المدفعية في جنوبها. 

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وفي إقليم دارفور غرب البلاد تزداد الأوضاع تدهوراً، إذ كتب المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان طوبي هارورد على حسابه على موقع تويتر الإثنين «يتجاهل القتال بشكل صارخ التزامات وقف إطلاق النار، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية».

سقوط قتلى وجرحى من المدنيين
وأضاف «أدت موجات القتال المتكررة خلال الأيام الماضية في الفاشر، شمال دارفور، بما في ذلك معسكر أبو شوك للنازحين، إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين ونهب منازل ونزوح جديد».

ومنذ 15 أبريل، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل المئات ونزوح 1.4 مليون شخص داخلياً ولجوء نحو 350 ألفا آخرين إلى دول الجوار. 

وبحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

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