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السعودية تعدم بحرينيين أُدينا بـ«الانضمام لخلية إرهابية» تسعى لزعزعة الأمن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 08:36 مساء
السعودية تعدم بحرينيين أُدينا بـ«الانضمام لخلية إرهابية» تسعى لزعزعة الأمن
علم السعودية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الرياض، اليوم الإثنين، إعدام بحرينيين أُدينا بـ«الانضمام إلى خلية إرهابية» قالت إنها تهدف إلى «زعزعة أمن» السعودية والبحرين، مما يرفع عدد الإعدامات إلى تسعة  في المملكة على خلفية تهم مرتبطة بما يسمى الإرهاب منذ بداية الشهر الحالي.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» نقلا عن وزارة الداخلية، أنّ «جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر - بحرينَيْ الجنسية - أقدما على الانضمام إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى مملكة البحرين، تتبع لكيان إرهابي» على حد وصف بيان الداخلية.

تهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير
وقالت إنهما تلقيا «التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى السعودية».

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وأكدت أنها نفذت حكم الإعدام صباح الإثنين في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية التي شهدت في السابق اضطرابات. ولم تعلّق السلطات البحرينية بشكل فوري على تنفيذ الإعدامين.

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