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محاولات لإعادة إحياء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 06:11 مساء
محاولات لإعادة إحياء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
صورة جوية تظهر أناساً حول كرفان قيد البناء في موقع بؤرة حوميش الاستيطانية قرب قرية برقة الفلسطينية في الضفة الغربية. (أ ف ب)
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بدأ مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، بوضع كرفانات في موقع بؤرة حوميش الاستيطانية السابقة في الضفة الغربية المحتلة والتي أخلاها الجيش الإسرائيلي في 2005، مما يعني محاولة لإعادة إحياء هذه البؤرة. 

وبدأ مستوطنون بتجريف الأرض لفتح طرق واستخدموا شاحنة وجرافات، كما نصبوا ثلاثة كرفانات في موقع كانت فيه بؤرة حوميش الاستيطانية التي أقيمت على أراضي قرية برقة قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب «فرانس برس».

واشنطن: خطوة «استفزازية»
وكان الكنيست ألغى في مارس الماضي جزءا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في العام 2005. 

ويأتي هذا بعد أسابيع من تعهد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «عدم نية» بلاده إعادة بناء مستوطنات أخليت في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد هذا التصويت الذي أثار قلق واشنطن واصفة إياه بخطوة «استفزازية».

إدانة ورفض للسلطة الفلسطينية
دان الفلسطينيون هذه الخطوة، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة حوميش غير شرعية».

وبحسب أبو ردينة فإن قرار عودة المستوطنين «مدان ومرفوض» مؤكداً أن «ما يجري هو تحدٍ للمجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية». وأضاف «بيانات الشجب والاستنكار لم تعد كافية لمواجهة تصرفات الحكومة اليمنية المتطرفة». وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967.

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ويعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي لكنّ الحكومة الإسرائيلية ترى أن هناك فرقاً بين البؤر العشوائية التي تُبنى من دون تصريح منها وتلك التي تُبنى بموافقتها. ويثير تمييز الحكومة بين هذين النوعين من المستوطنات توتّراً وانتقادات من بعض المستوطنين ومن أعضاء في الحكومة اليمنية المتطرفة.

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