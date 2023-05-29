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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 11:40 صباحا
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
طفل يمشي إلى جانب حواجز حديدية وضعت في منتصف الطريق في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، 18 أبريل 2023. (أ ف ب)
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قتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، خلال عملية اقتحام على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة «استشهاد الشاب اشرف محمد أمين إبراهيم (37 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين فجر الإثنين».

وبحسب الوزارة أصيب إبراهيم برصاصتين متفجرتين في البطن والصدر.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) الخبر، مشيرة إلى أن إبراهيم كان ضابطا في جهاز المخابرات الفلسطينية.

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يما أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين اعتقال 15 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم ستة من مدينة جنين.

أما خدمة إسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني فأكدت تعامل طواقمها مع سبع إصابات في جنين، بينها 4 إصابات بالرصاص الحي.

عمليات اقتحام مستمرة
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتظام عمليات اقتحام، في جميع أنحاء الضفة الغربية التي تحتلها منذ العام 1967، تقول إن هدفها اعتقال مطلوبين.

وكانت مدينتي جنين ونابلس في الأشهر الأخيرة مركزا لعمليات الاقتحام والعدوان الإسرائيلية التي قتل خلالها عشرات الفلسطينيين.

ومنذ بداية يناير، قُتل ما لا يقل عن 155 فلسطينيا و20 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة لوكالة «فرانس برس» تستند إلى مصادر رسمية.

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