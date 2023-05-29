غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط دمشق

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام سورية أن «عدوانا إسرائيليا»، استهدف محيط العاصمة دمشق ليل الأحد، مضيفة أن الدفاعات الجوية السورية تدخلت للتصدي.

وقال مراسل وكالة «فرانس برس»، إنه سمع دوي انفجارات في العاصمة السورية قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي (21,00 ت غ)، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة سانا الرسمية عن مصدر عسكري، قوله إن «العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق»، مضيفة «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».

وأشارت الوكالة إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وهذه الضربة التي تستهدف دمشق هي الأولى منذ أواخر مارس، فيما خلفت غارات للاحتلال الإسرائيلي على مواقع في محيط مدينة حلب في 2 مايو، سبعة قتلى.

مئات الضربات الجوية على سورية

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سورية، استهدفت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، وفق ما يدعي الاحتلال.

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نادراً ما تؤكد تل أبيب تنفيذ ضربات في سورية، لكنّها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية.

وتشهد سورية نزاعا دامياً منذ 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدّى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.