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أميركا والسعودية تدعوان لتمديد وقف إطلاق النار في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 01:35 مساء
أميركا والسعودية تدعوان لتمديد وقف إطلاق النار في السودان
لاجئة سودانية بجانب مأواها بالقرب من الحدود بين السودان وتشاد، 10 مايو 2023 (رويترز)
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دعت السعودية والولايات المتحدة إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أسهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت قبل ستة أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، لكنه لم يسفر عن توصيل الكثير من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن تنتهي، مساء يوم الإثنين، الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأميركية في مدينة جدة، وكان الاتفاق المبدئي أن تستمر أسبوعا، ويتولى البلدان عن بعد مراقبة الهدنة التي شهدت انتهاكات متكررة.

وقال سكان إن اشتباكات دارت خلال الليل في العاصمة الخرطوم وأم درمان المجاورة، فيما ذكر مراقبون لحقوق الإنسان أن قتالا شرسا وقع في مدينة الفاشر، إحدى المدن الرئيسية في إقليم دارفور غربي البلاد.

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وألقى الصراع الذي اندلعت شرارته في 15 أبريل بالعاصمة في أتون معارك عنيفة، وتركها تترنح وسط حالة من غياب القانون وانهيار الخدمات، مما أدى إلى نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص من ديارهم ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

ودعا الجانبان الجيش وقوات الدعم السريع إلى «مواصلة النقاش، للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار».

وقالا في بيان مشترك، اليوم الأحد، إنه رغم أن «الاتفاق ليس كاملا، فإن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني».

وتابعا «في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما، بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان».

وأعلنت قوات الدعم السريع استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات «لمناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية»، وقالت في الوقت نفسه، إنها تواصل مراقبة الهدنة «لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه».

ولم يصدر حتى الآن بيان عن الجيش بشأن احتمال تمديد الاتفاق.

واجتاز أكثر من 300 ألف شخص حدود السودان منذ اندلاع القتال، واتجهت الأعداد الأكبر شمالا من الخرطوم إلى مصر أو غربا من دارفور إلى تشاد.

وطالت عمليات النهب والتدمير مصانع ومكاتب ومنازل وبنوكا في الخرطوم. وكثيرا ما تشهد العاصمة السودانية انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات، كما تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، وكذلك نفاد الإمدادات الغذائية.

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