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السلطة تعلن استشهاد فلسطيني في مستوطنة بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 مايو 2023, 07:52 مساء
السلطة تعلن استشهاد فلسطيني في مستوطنة بالضفة الغربية
مستوطنة تينا عمريم في الضفة الغربية المحتلة في مارس 2017. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة استشهاد فلسطيني بالرصاص في مستوطنة بجنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني جنوب الخليل «برصاص الاحتلال»، دون تحديد هويته.

وزعم جيش الاحتلال في بيان موجز حدوث ما «تسلل» إلى مستوطنة تينا عمريم حيث «حاول طعن أحد المدنيين»، مضيفًا أن محاولة الطعن لم تنجح فيما جرى «تحييد» المهاجم. وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجيش إن مهاجمًا يحمل سكينًا قُتل على يد مدني مسلح. ولم يوضح الجيش ما إذا كان مطلق النار هو المدني الذي تعرض لمحاولة طعن على حد قوله.

3 ملايين فلسطيني في الضفة
وتحتل اسرائيل الضفة الغربية منذ 1967. و يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب حوالي 490 ألف إسرائيلي يستعمرون مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

منذ بداية العام، لقي ما لا يقل عن 154 فلسطينيًا و20 إسرائيليًا وامرأة أوكرانية ورجل إيطالي مصرعهم في أعمال عنف مرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
 

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