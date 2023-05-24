عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وكندا بعد قطيعة 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية السعودية إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكندا إلى وضعها السابق على أساسٍ من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقالت الوزارة في بيان أنه «في ضوء ما جرى بحثه بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022، فقد تقرر عودة العلاقات إلى سابق عهدها، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

في 2 أغسطس 2018، أصدرت وزير الخارجية الكندية كريستيا فريلاند بيانًا يطلب فيه من الحكومة السعودية إطلاق سراح الناشطين في حقوق الإنسان «فورًا»، ورد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير (وزير الدولة للشؤون الخارجية حاليًا) بأنه تدخل فاضح في الشؤون الداخلية للسعودية وانتهاك لسيادتها.

بداية الأزمة الدبلوماسية

وقررت السعودية، وقتها طرد السفير الكندي دينيس هوراك من أراضيها، وسحب السفير السعودي نايف بن بندر السديري من كندا، وتجميد جميع العلاقات التجارية بين البلدين، ونقل الطلاب السعوديين المبتعثين من كندا إلى بلدان أخرى، وإيقاف برامج السعودية الطبية في كندا ونقل جميع المرضى السعوديين من كندا، كذلك إيقاف جميع الرحلات من وإلى كندا، وإيقاف استيراد المنتجات الكندية.

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في بداية شهر أغسطس لعام 2018، اعتقلت الحكومة السعودية سمر بدوي الناشطة في مجال حقوق الإنسان وشقيقة الناشط السعودي المسجون رائف بدوي، حيث اتهمتها النيابة العامة بالتواصل مع جهات خارجية، وتقديم دعم مالي لعناصر معادية للسعودية.