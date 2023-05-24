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إيران تعيّن سفيرا جديدا في السعودية بعد سبع سنوات من القطيعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 12:25 مساء
إيران تعيّن سفيرا جديدا في السعودية بعد سبع سنوات من القطيعة
صورة من شوارع العاصمة الإيرانية طهران - 19 ابريل 2023 - أ ف ب
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عينت إيران سفيرا لدى السعودية، في إطار التقارب بين البلدين، بعد أكثر من سبع سنوات من القطيعة، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأربعاء.

وقالت صحيفة «إيران ديلي» الحكومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، إن الجمهورية الإسلامية «عينت الدبلوماسي رفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيرا جديدا لدى المملكة العربية السعودية».

غير أن هذا التعيين لم يُعلن رسميا من قبل وزارة الخارجية.

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وقطعت طهران والرياض العلاقات بينهما في العام 2016، بعد هجوم متظاهرين في الجمهورية الإسلامية على البعثات الدبلوماسية السعودية، على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر.

ويشغل عنايتي حاليا منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيرا لدى الكويت خلال عهد الرئيس المعتدل حسن روحاني.

توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق في العاشر من مارس برعاية الصين، من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقيات تعاون اقتصادي وأمني موقعة منذ أكثر من عشرين عاما.

وتلقّى الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة لزيارة السعودية، بينما أعلنت طهران أنّها دعت الملك سلمان لزيارة إيران.

بعد الثورة الإسلامية في إيران العام 1979، تعارض البلدان في إطار العديد من القضايا الإقليمية، كما دعما في بعض الأحيان معسكرات متنافسة، في سوريا ولبنان واليمن.

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