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أنباء عن اشتباكات بالعاصمة السودانية في ثاني أيام الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 11:25 صباحا
أنباء عن اشتباكات بالعاصمة السودانية في ثاني أيام الهدنة
الدخان يتصاعد فوق المباني بعد قصف جوي، أثناء اشتباكات بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والجيش في الخرطوم، 1 مايو 2023. (أرشيفية:رويترز)
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قال سكان في الخرطوم، اليوم الأربعاء، إنهم سمعوا دوي اشتباكات بين طرفي الصراع الليلة الماضية في أجزاء من العاصمة السودانية، في ثاني أيام الهدنة الأسبوعية، بهدف السماح بإيصال المساعدات وتمهيد الطريق لهدنة أطول، وفق وكالة «رويترز».

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يخضع لمراقبة السعودية والولايات المتحدة، وكذلك طرفي الصراع المتمثلين في الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بعد خمسة أسابيع من القتال الكثيف في الخرطوم وامتداد أعمال العنف إلى مناطق أخرى من البلاد، مثل إقليم دارفور غرب السودان.

وقال سكان أم درمان، إحدى المدن الثلاث التي تكوّن معًا ولاية الخرطوم، إن هناك تبادلًا لإطلاق النار وقع في وقت متأخر أمس الثلاثاء، في عدة مناطق، وفق وكالة «رويترز». وأضافوا أنهم سمعوا دوي نيران مدفعية كثيفة قرب قاعدة وادي سيدنا العسكرية في ضواحي العاصمة.

هدوء نسبي للقتال في الخرطوم
وأدى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مساء الإثنين إلى هدوء نسبي للقتال في الخرطوم يوم الثلاثاء، ومع ذلك لم تظهر مؤشرات تُذكر على زيادة سريعة في الإغاثة الإنسانية، إذ قالت فرق الإغاثة إن الكثير من الإمدادات وعمال الإغاثة الذين يصلون إلى بورتسودان على ساحل البحر الأحمر ينتظرون التصاريح والضمانات الأمنية.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية، بينما كان يجري وضع اللمسات الأخيرة على خطط مدعومة دوليا للانتقال إلى إجراء انتخابات ديمقراطية. وكان السودان يواجه بالفعل ضغوطا إنسانية شديدة قبل اندلاع الصراع في 15 أبريل، والذي أجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من ديارهم، وهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد من يحتاجون المساعدة قفز إلى 25 مليونا، أي أكثر من نصف سكان السودان.

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