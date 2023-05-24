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هجمات ليلية «عديدة» بمسيرات في منطقة بلغورود الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 09:24 صباحا
هجمات ليلية «عديدة» بمسيرات في منطقة بلغورود الروسية
مدني يمشي أمام بناية سكنية دمرها القصف الروسي في بلدة باخموت الأوكرانية، 15 أكتوبر 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلن حاكم بلغورود، اليوم الأربعاء، أن المنطقة المحاذية لأوكرانيا تعرضت إلى هجمات عديدة بطائرات مسيّرة خلال الليل، بعد توغل مسلح من أوكرانيا. 

وقال فياتشيسلاف غلادكوف على وسائل التواصل الاجتماعي: «لم تكن الليلة هادئة تماما. وقع عدد كبير من الهجمات بمسيرات. تعاملت أنظمة الدفاع الجوي مع معظمها»، مضيفا «الأهم هو أنه لم يسقط أي ضحايا»، وفق وكالة «فرانس برس».

- موسكو تعلن اعتراض قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق

اعتراض طائرتين عسكريتين فرنسية وألمانية
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن إحدى طائراتها الحربية أُرسِلت لملاقاة قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق كانت تقتربان من الحدود الروسية. وقالت وزارة الدفاع على تلغرام «بعد انسحاب الطائرتين الحربيتين الأجنبيتين من الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية» من دون أي حادث يذكر، بحسب «فرانس برس».

وأفادت روسيا، في 15 مايو الجاري، أنها أرسلت إحدى مقاتلاتها الحربية لاعتراض طائرتين عسكريتين فرنسية وألمانية فوق بحر البلطيق، متهمة إياهما بنية «انتهاك الحدود» الروسية.

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