الاحتلال يفجر منزل منفذ عملية تل أبيب في مارس

القاهرة - بوابة الوسط

فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الفلسطيني معتز الخواجا الذي نفذ هجوما ضد إسرائيليين في تل أبيب التاسع من مارس الماضي، أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ويتحدر معتز الخواجا (23 عاما)، الذي قتل بعد الهجوم برصاص شرطي، من نعلين الواقعة في الضفة الغربية المحتلة على بعد نحو عشرين كيلومترا من وسط تل أبيب، وكان عضوا في كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس مجلس قرية نعلين يوسف الخواجا لوكالة «فرانس برس»، إن جيش الاحتلال حاصر المنزل المكوّن من أربع طبقات بعد منتصف الليل، وقام بتفجير الطبقة الثانية من المنزل عند الساعة الخامسة فجرا بعد أن أخلاه من سكانه.

انتقاد حقوقي لـ«العقاب الجماعي»

ويسكن في الطبقة التي يوجد فيها منزل عائلة معتز الخواجا أربعة أشخاص.

وقال الخواجا إن مواحهات وقعت بين شبان من القرية والاحتلال عقب التفجير، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح «بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لكن حالتهم مستقرة».

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ويلجأ الاحتلال الصهيوني، إلى هدم منازل منفذي الهجمات ضد إسرائيليين، كنوع من العقاب، في وقت تعتبر مؤسسات حقوقية الإجراء «عقابا جماعيا».