  • Alwasat News
Atwasat

الاحتلال يفجر منزل منفذ عملية تل أبيب في مارس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 04:29 مساء
الاحتلال يفجر منزل منفذ عملية تل أبيب في مارس
رجل يتفقد منزل عائلة الفلسطيني معتز الخواجا الذي دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي، 23 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الفلسطيني معتز الخواجا الذي نفذ هجوما ضد إسرائيليين في تل أبيب التاسع من مارس الماضي، أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ويتحدر معتز الخواجا (23 عاما)، الذي قتل بعد الهجوم برصاص شرطي، من نعلين الواقعة في الضفة الغربية المحتلة على بعد نحو عشرين كيلومترا من وسط تل أبيب، وكان عضوا في كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس مجلس قرية نعلين يوسف الخواجا لوكالة «فرانس برس»، إن جيش الاحتلال حاصر المنزل المكوّن من أربع طبقات بعد منتصف الليل، وقام بتفجير الطبقة الثانية من المنزل عند الساعة الخامسة فجرا بعد أن أخلاه من سكانه.

انتقاد حقوقي لـ«العقاب الجماعي»
ويسكن في الطبقة التي يوجد فيها منزل عائلة معتز الخواجا أربعة أشخاص.

وقال الخواجا إن مواحهات وقعت بين شبان من القرية والاحتلال عقب التفجير، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح «بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لكن حالتهم مستقرة».

- سجين سابق بسجون الاحتلال.. مقتل منفذ إطلاق النار في تل أبيب

ويلجأ الاحتلال الصهيوني، إلى هدم منازل منفذي الهجمات ضد إسرائيليين، كنوع من العقاب، في وقت تعتبر مؤسسات حقوقية الإجراء «عقابا جماعيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر

«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر
«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة النصر والصداقة

«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة النصر والصداقة
«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي

«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي
كاريكاتير حليم - السلام في السودان

كاريكاتير حليم - السلام في السودان
خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة

خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة
باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك

باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك
للمرة الـ28.. متسلق نيبالي يبلغ قمة «إيفرست»

للمرة الـ28.. متسلق نيبالي يبلغ قمة «إيفرست»
مسؤول: خطر سقوط جسر جنوى الإيطالي كان معروفاً قبل سنوات من الكارثة

مسؤول: خطر سقوط جسر جنوى الإيطالي كان معروفاً قبل سنوات من الكارثة
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس

الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس
الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هربا من المعارك

الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هربا من المعارك
المنتخب الليبي لـ«الخماسيات» يفتتح معسكره الخارجي بالفوز على السعودية

المنتخب الليبي لـ«الخماسيات» يفتتح معسكره الخارجي بالفوز على السعودية
الصمغ العربي المنتج السوداني المستخدم في سلع عدة في العالم مهدّد جرّاء الحرب

الصمغ العربي المنتج السوداني المستخدم في سلع عدة في العالم مهدّد جرّاء الحرب
ليبي يصطاد سمكة «تونة عنيدة» تزن 300 كيلوجرام

ليبي يصطاد سمكة «تونة عنيدة» تزن 300 كيلوجرام
طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا

طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا
النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس

النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس
تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)

تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل

معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل
بالصور: فوج سياحي روماني يزور قصر كاباو الأثري

بالصور: فوج سياحي روماني يزور قصر كاباو الأثري
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
صحفيون تونسيون يتظاهرون للتنديد بتحقيق الشرطة مع زملائهم
صحفيون تونسيون يتظاهرون للتنديد بتحقيق الشرطة مع زملائهم
ضربات جوية على الخرطوم قبيل سريان وقف إطلاق النار لسبعة أيام
ضربات جوية على الخرطوم قبيل سريان وقف إطلاق النار لسبعة أيام
وزيرا خارجية المغرب وأوكرانيا يبحثان تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية في الرباط
وزيرا خارجية المغرب وأوكرانيا يبحثان تعزيز العلاقات الأمنية ...
مبعوث الأمم المتحدة يحذر من «بُعد عرقي» للصراع في السودان
مبعوث الأمم المتحدة يحذر من «بُعد عرقي» للصراع في السودان
معارك في الخرطوم بعيد بدء سريان اتفاق جديد لوقف النار
معارك في الخرطوم بعيد بدء سريان اتفاق جديد لوقف النار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة ......
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية...
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي...
3 قتلى و4 جرحى جراء اقتحام إسرائيلي لنابلس
3 قتلى و4 جرحى جراء اقتحام إسرائيلي لنابلس...
الولايات المتحدة تنتقد إنهاء تعليق نشاط سورية في جامعة الدول العربية
الولايات المتحدة تنتقد إنهاء تعليق نشاط سورية في جامعة الدول......
المزيد
الاحتلال يفجر منزل منفذ عملية تل أبيب في مارس
الاحتلال يفجر منزل منفذ عملية تل أبيب في مارس...
معارك وغارات في السودان رغم سريان هدنة جديدة
معارك وغارات في السودان رغم سريان هدنة جديدة...
الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هربا من المعارك
الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هربا من ......
معارك في الخرطوم بعيد بدء سريان اتفاق جديد لوقف النار
معارك في الخرطوم بعيد بدء سريان اتفاق جديد لوقف النار...
مبعوث الأمم المتحدة يحذر من «بُعد عرقي» للصراع في السودان
مبعوث الأمم المتحدة يحذر من «بُعد عرقي» للصراع في السودان...
المزيد