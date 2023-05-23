معارك وغارات في السودان رغم سريان هدنة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت الخرطوم معارك وغارات جوية، ليل الثلاثاء، رغم بدء سريان الهدنة التي تمتد أسبوعا بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي من المفترض أن تتيح خروج المدنيين وإدخال مساعدات إنسانية إلى السودان.

وقال أحد المقيمين في الخرطوم لوكالة «فرانس برس»، صباح الثلاثاء، إن «قصفا مدفعيا متقطّعا» يتردد في العاصمة.

وبعدما دخلت الهدنة حيز التنفيذ رسميا، الإثنين، الساعة 19:45 (بتوقيت غرينتش)، أفاد سكان آخرون في الخرطوم وقوع معارك وغارات جوية.

منذ 15 أبريل، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، عن مقتل ألف شخص وأكثر من مليون نازح ولاجئ.

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أعلن المعسكران أنهما ينويان احترام وقف إطلاق النار، لكن في الخرطوم قال سكان إنّهم لا يرون أي استعداد لذلك، وأشارت الأمم المتحدة بعد ظهر الإثنين إلى «معارك وتحركات للقوات، بينما تعهد المعسكران بعدم استغلال الأمر عسكريا قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ».

وقال كارل سكمبري، من المجلس النرويجي للاجئين «NRC»، «بعيدا عن التصريحات الرسمية، السودان لا يزال يُقصف وملايين المدنيين في خطر»، مستنكرا عبر «تويتر»، «أكثر من شهر من الوعود الكاذبة»، بينما فشلت نحو 12 هدنة مع الدقائق الأولى من بدء تطبيقها.

وشهد سكان الخرطوم البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريبا، الإثنين، قتالا متواصلا لليوم السابع والثلاثين على التوالي، في ظل حر شديد، بينما حُرم معظمهم من الماء والكهرباء والاتصالات.

«مصير مأساوي»

أعلن الوسطاء الأميركيون والسعوديون أنّه تم التوصل بعد أسبوعين من المفاوضات، إلى هدنة لمدّة أسبوع من أجل استئناف الخدمات وعمل المستشفيات وتأمين المخزونات من الاحتياجات الإنسانية.

وأعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان في وقت مبكر، الثلاثاء، إغلاق مستشفى جديد في الضاحية الكبرى للخرطوم. فقد أُجبر موظفوه على التوقف عن العمل، لا سيما أنهم كانوا في مرمى النيران.

وقالت النقابة «فوجئنا خلال الأيام الماضية ولعدة مرات، بدخول عناصر مسلحة من قوات الدعم السريع إلى المستشفى، قامت بالتعدي على المرضى والمرافقين والكوادر الطبية، وعملت على ترهيبهم بإطلاق النار داخل أروقة المستشفى»، كما أشارت إلى «حملة الأكاذيب والشائعات المغرضة» التي يشنّها كبار ضبّاط الجيش ضدّ الكوادر الطبية والمتطوعين الذين يعملون في المستشفى، والذين تلقوا «تهديدات شخصية».

في هذه الأثناء، يواصل الأطباء التحذير من مصير مأساوي للمستشفيات، ففي الخرطوم، كما في دارفور، باتت المستشفيات كلّها تقريبا خارج الخدمة، أمّا المستشفيات التي لم يتمّ قصفها، فلم يعد لديها ما يكفي من المخزونات أو باتت محتلّة من قبل المتحاربين.

وتطالب الطواقم الإنسانية بتأمين ممرّات آمنة، فيما أكّدت الرياض وواشنطن، أنّ هذه المرة ستكون هناك «آلية لمراقبة وقف إطلاق النار»، تجمع بين ممثّلين عن الجانبين، بالإضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة والسعودية.

حتّى الآن، لم يعلق أي من الوسطاء منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ، ويرى الخبراء أن آلية العقوبات أساسية في مواجهة جنرالَين مقتنعَين بقدرتهما على الانتصار عسكريا، وبالتالي أكثر استعدادا لحرب طويلة من أن يقدّموا تنازلات على طاولة المفاوضات.

«كلّنا جائعون»

وقال محمود صلاح الدين، المقيم في الخرطوم لوكالة «فرانس برس»، الإثنين، «ليس هناك ما يشير إلى أنّ قوات الدعم السريع التي لا تزال تحتلّ الشوارع، تستعدّ لمغادرتها».

ورغم أنّ الجيش يسيطر جوا، فإنه لا يوجد سوى عدد قليل من أفراده في وسط العاصمة، بينما تحتل قوات الدعم السريع على المستوى الميداني في الخرطوم. ويتهمها كثير من السكان بنهب منازلهم أو إقامة مقرات لها فيها.

رغم كلّ شيء، تأمل ثريا محمد علي أن تصمت الأسلحة، على الأقل خلال مغادرتها العاصمة. وتقول لـ«فرانس برس»، «لو كانت هناك هدنة حقيقية سوف آخذ أبي المريض وأخرج من الخرطوم إلى أيّ مكان»، مضيفة «بعد هذه الحرب لم تعد الخرطوم مكانا يصلح للحياة، فكلّ شيء تمّ تدميره».

يقول سكان آخرون إنّهم يريدون زيارة الطبيب، بعد مرور أسابيع من دون حصولهم على استشارة، خصوصا المصابين بأمراض مزمنة، بينما يأمل آخرون في أن يتمكّن موظفو الخدمة العامة من إعادة المياه والكهرباء والإنترنت وشبكات الهاتف.

وبينما يحتاج 25 مليون سوداني من أصل 45 مليونا، إلى مساعدات إنسانية، وفقا للأمم المتحدة، تزداد ندرة الغذاء، بينما أغلقت المصارف أبوابها ودُمّرت أو نُهبت معظم مصانع الأغذية الزراعية.

وتقول سعاد الفاتح المقيمة في الخرطوم لـ«فرانس برس»، «كلّنا جائعون، الأطفال وكبار السن، الجميع يعاني من الحرب لم يعد لدينا ماء».

وحسب الأمم المتحدة، إذا استمرّ الصراع، فإنّ مليون سوداني إضافيين قد يفرّون إلى الدول المجاورة التي تخشى انتقال عدوى العنف إليها.