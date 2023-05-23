الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هربا من المعارك

القاهرة - بوابة الوسط

حذّرت مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين الإثنين من أنّ عدد الذين يلجأون إلى تشاد هربا من المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر في السودان «يتزايد بسرعة كبيرة» وقد بلغ نحو 90 ألف لاجئ.

قال مساعد المفوّض الأعلى في المفوّضية لشؤون العمليات رؤوف مازو، خلال مؤتمر صحفي في إنجامينا أمس الإثنين، إن أكثر من 250 ألف شخص غادروا السودان إلى الدول المجاورة منذ بدأت المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، حسب وكالة «فرانس برس»

معظم اللاجئين من النساء والأطفال

وبالنسبة إلى تشاد، استقبلت مخيمات موقتة شرق البلاد اللاجئين، وهي قريبة من الحدود مع السودان، فيما يشير المسؤول الأممي إلى إنّه «أكثر من 90% من هؤلاء اللاجئين هم من النساء والأطفال».

- الأمم المتحدة: نصف سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو 3.03 مليار دولار

- معارك في الخرطوم بعيد بدء سريان اتفاق جديد لوقف النار

- «الهجرة الدولية»: 73 ألف وافد إلى مصر من النازحين السودانيين

وأضاف في ختام زيارة إلى تشاد استمرّت أربعة أيام وتفقّد خلالها هذه المخيّمات الواقعة في شرق البلاد الصحراوي أنّ المفوضية تخشى «موسم الأمطار الذي سيبدأ قريباً وسيشكّل عقبة إضافية أمام تقديم المساعدة لهم».