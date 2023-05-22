حماس تتوعد إسرائيل: فاتورة الحساب مفتوحة

القاهرة - بوابة الوسط

توعدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بأن تكون «فاتورة الحساب مع إسرائيل مفتوحة»، بعد قتل الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين اليوم الاثنين، في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حماس، في بيان، إن «تصاعد جرائم الاحتلال وتعدد أشكالها وآخرها جريمة مخيم بلاطة للاجئين وتدمير عدد من بيوتها، واقتحام المسجد الأقصى يجعل فاتورة الحساب مع الاحتلال مفتوحة، فمقدساتنا خط أحمر، والمساس بها لن يمر دون رد»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأضافت أن «الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم بلاطة لن تؤثر في معنويات الشعب الفلسطيني المنتفض للرد على الجرائم والانتصار للمسجد الأقصى والمقدسات التي تتعرض للتدنيس والتهويد».

اقتحام مخيم بلاطة

وقتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب ستة آخرون بجروح فجر اليوم في اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة بالضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ثلاثة شبان قضوا برصاص جيش الاحتلال الصهيوني، هم: فتحي رزق (30 عاماً)، وعبد الله أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد زيتون (32 عاماً).

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وبحسب مصادر محلية اقتحمت قوات كبيرة من الجيش مخيم بلاطة للاجئين في نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الأمر الذي أدى لمقتل الشبان وإصابة ستة آخرين على الأقل جروح أحدهم حرجة.

ورفع ذلك إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق القدس برصاص جيش الاحتلال إلى 120، منذ مطلع العام الجاري بحسب إحصائيات رسمية.