قوات الدعم السريع السودانية تعلن التزامها التام باتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات الدعم السريع، في بيان يوم الأحد، التزامها التام بوقف إطلاق النار القصير الأجل المتفق عليه مع الجيش السوداني.

وقالت في بيان «نؤكد التزامنا التام بوقف إطلاق النار من مساء يوم الإثنين والعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفتح الممرات للمدنيين»، وأضافت «نحن اليوم أكثر إصرارًا وعزيمة على ضرورة كسر هذه الحلقة الشريرة التي ظلت تتحكم في مصير شعبنا ظلمًا واستبدادًا»K بحسب «رويترز»..

ووقَّع الجيش وقوات الدعم السريع يوم السبت اتفاقًا لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع بعد محادثات في مدينة جدة السعودية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مساء غدٍ الإثنين بآلية مراقبة مدعومة دوليًا.

تواصل أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم

وتواصلت أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم الأحد بعد ساعات على تعهد الطرفين المتنازعين على السلطة في السودان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع اعتبارًا من مساء الإثنين.

يشهد السودان نزاعًا منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع التي ترفض خطة لدمجها في صفوفه. وأوقعت المعارك منذ اندلاعها نحو ألف قتيل غالبيتهم مدنيون ودفعت أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.

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وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية مساء السبت في بيان مشترك أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدته أسبوع يبدأ الإثنين. وقال البيان إن وقف النار «يمكن تمديده بموافقة الطرفين».

وأوضح أن طرفي النزاع اتفقا أيضًا على «إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأسايّة». وتابع البيان المشترك أن وقف النار «يدخل حيز التنفيذ الساعة 21.45 بتوقيت الخرطوم (19.45 ت غ) يوم 22 مايو» ويستمر سبعة أيام.

الاتفاق ليس الأول منذ بدء الحرب

هذا الاتفاق ليس الأول منذ بدء الحرب، إذ اتفق الطرفان على ما يقرب من 12 هدنة قاما بخرقها كلها بعد دقائق من دخولها حيز التنفيذ.

وكان البيان الأميركي - السعودي المشترك أكد أنه «خلافًا لوقف إطلاق النار السابق، جرى التوقيع من قبل الطرفين على الاتفاقية التي جرى التوصل إليها في جدة، وستدعمها آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة دوليًا» من المملكة السعودية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وخلفت الحرب الدائرة خسائر فادحة في البنية التحتية إذ خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة سواء في الخرطوم أو إقليم دارفور غرب البلاد حيث يشتد القتال أيضا. كما أجبر الذين لم يتمكنوا من الفرار من سكان العاصمة البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريبًا على ملازمة منازلهم دون ماء أو كهرباء.

وتطالب الطواقم الإنسانية منذ أسابيع بتأمين ممرات آمنة لنقل الأدوية والوقود والمواد الغذائية في محاولة لتوفير بعض الخدمات التي تشهد تدهورًا منذ عقود.