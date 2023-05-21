  • Alwasat News
Atwasat

السعودية تستنكر اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى.. والتعاون الإسلامي: استفزاز لمشاعر المسلمين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 02:06 مساء
السعودية تستنكر اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى.. والتعاون الإسلامي: استفزاز لمشاعر المسلمين
مقر وزارة الخارجية السعودية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير، باحة المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن «هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعدياً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم».

وحملت الوزارة «قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات».

«انتهاك صارخ للقانون الدولي»
من جانبها دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، معتبرة «ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

وقالت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن «ذلك يأتي في إطار محاولات إسرائيل، قوة الاحتلال، تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك».

- الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى

وحملت المنظمة «حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة».

ودعت «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان

تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان
الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى

الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى
كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!

كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!
الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند

الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة

منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم

الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين

صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس (صور)

سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس ...
ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء

ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء
التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب العربية بالجزائر

التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا ...
تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا

تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤيد ومعارض وغير مندهش.. كيف رصدت قطاعات من السوريين عودة الأسد للقمة العربية؟
مؤيد ومعارض وغير مندهش.. كيف رصدت قطاعات من السوريين عودة الأسد ...
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين على شواطئ غزة
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين على ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي ...
الجيش العراقي يعزز الأمن في مخيم للاجئين الأكراد على صلة بحزب العمال الكردستاني
الجيش العراقي يعزز الأمن في مخيم للاجئين الأكراد على صلة بحزب ...
الجيش اللبناني يعلن توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة
الجيش اللبناني يعلن توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه ......
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية...
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي...
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة ......
السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية تقدر بـ1.5 مليار دولار
السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية ......
المزيد
السعودية تستنكر اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى.. والتعاون الإسلامي: استفزاز لمشاعر المسلمين
السعودية تستنكر اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى.. ......
القتال يتواصل في الخرطوم بعد ساعات من الاتفاق على هدنة جديدة
القتال يتواصل في الخرطوم بعد ساعات من الاتفاق على هدنة جديدة...
«رويترز»: اتفاق على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام في السودان
«رويترز»: اتفاق على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام في السودان...
الجيش اللبناني يعلن توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة
الجيش اللبناني يعلن توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة...
الجيش العراقي يعزز الأمن في مخيم للاجئين الأكراد على صلة بحزب العمال الكردستاني
الجيش العراقي يعزز الأمن في مخيم للاجئين الأكراد على صلة ......
المزيد