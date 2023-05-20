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الجيش اللبناني يعلن توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 08:06 مساء
الجيش اللبناني يعلن توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة
قوات تابعة للجيش اللبناني. (الإنترنت)
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أعلن الجيش اللبناني في بيان يوم السبت توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة ببلدة دير عمار شمال شرق مدينة طرابلس.

لم يذكر الجيش اسم القيادي، لكنه عرّفه بالأحرف الأولى من اسمه (ط.م). وجاء في البيان أن وحدة خاصة من مديرية المخابرات نفذت عملية التوقيف يوم الجمعة.  وأضاف البيان أن «ط.م. هو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسس خلاياها في لبنان»، بحسب «رويترز».

 ارتباط وثيق بقادة التنظيم
وقالت قيادة الجيش اللبناني،  إن «الموقوف كان على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، ثم توارى عن الأنظار عام 2007 بعد معركة نهر البارد، ليعود ويؤدي دوراً حساساً بعد ظهور تنظيمَي داعش وجبهة النصرة، فارتبط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمال البلاد، وعمل على إيواء أحد أخطر قادتها بعد معركة طرابلس (2014)، حين اتحدت هذه المجموعات لقتال الجيش في أحياء طرابلس وبحنّين».

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وأوضح أن الموقوف «اضطلع بدور ريادي مواكب لتأسيس تنظيم فتح الإسلام الإرهابي»، كما أكد «بدء التحقيق معه من جانب القضاء المختص».

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