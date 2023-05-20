الجيش العراقي يعزز الأمن في مخيم للاجئين الأكراد على صلة بحزب العمال الكردستاني

القاهرة - بوابة الوسط

ساد توتر السبت في مخيم للّاجئين الأكراد الأتراك في شمال العراق، كما أفاد ثلاثة مسؤولين، حيث يحاول الجيش العراقي تعزيز الأمن في المخيم الذي يُتهم حزب العمال الكردستاني بأنه ينشط فيه.

تعرض مخيم مخمور الواقع في منطقة متنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، مراراً لعمليات قصف، في حين تشنّ تركيا المجاورة عمليات عسكرية متكررة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد، بحسب «فرانس برس».

تتولّى شؤون المخيم الذي تأسس بالتعاون مع الأمم المتحدة في التسعينات، إدارة محلية لها جناحها الأمني الخاص. ويضمّ المخيم أكثر من 10 آلاف شخص ويقع على بعد 60 كلم إلى جنوب غرب أربيل، عاصمة إقليم كردستان. وذكر مسؤول في الإدارة المحلية للمخيم ل«فرانس برس» أن سكان المخيم تظاهروا السبت اعتراضاً على إجراءات أمنية يريد الجيش والشرطة العراقية فرضها على المخيم.

خطة لإقامة سياج ومدخل وأبراج مراقبة

وقال مسؤول أمني عراقي رفيع فضّل عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، إن «هناك خطة من الجيش لإقامة سياج ومدخل وأبراج مراقبة ليكون (المخيم) محاطاً ومؤمناً من الخارج». وأضاف المسؤول أن الهدف هو «تأمين المعسكر وضبط حركة تنقل سكانه»، موضحاً أن «القضية تتعلق بأمور أمنية» مرتبطة بوجود «عائلات لحزب العمال» الكردستاني في المخيم.

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من جهته، قال القيادي في مكتب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في المنطقة رشاد كلالي إن «سكان المخيم تظاهروا... لرفضهم إجراءات الجيش». وأضاف أن «الجيش العراقي يريد أن يقوم بتطويق المخيم وبناء سياج من حوله... ويريد أن ينزع السلاح منهم».

شمال العراق تحت مرمى نيران النزاع بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني

وقال مسؤول في الإدارة المحلية للمخيم، إن من بين أربعة شروط طلبها وفد أمني من الحكومة العراقية هو أن تكون «حراسة (المخيم) من قِبل الحكومة العراقية من خلال الجيش والشرطة وأن تعود الشرطة المحلية إلى المخيم».

يجد شمال العراق منذ عقود نفسه تحت مرمى نيران النزاع بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني المصنّف تنظيماً «إرهابياً» من قبل تركيا وحلفائها الغربيين، فلكلا الطرفين معسكرات أو قواعد عسكرية خلفية في شمال العراق. فرّ سكان مخيم مخمور من جنوب تركيا في التسعينات إلى شمال العراق.