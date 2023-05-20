بحرية الاحتلال الإسرائيلي تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين على شواطئ غزة

القاهرة - بوابة الوسط

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين، في بحر مدينة غزة وخان يونس ورفح.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال من بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على ترك المكان، والعودة إلى الشاطئ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

استهداف الصيادين في بحر غزة

كما أطلقت زوارق الاحتلال الرصاص صوب مراكب الصيادين في عرض بحر مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، وهي على بعد قرابة خمسة أميال بحرية.

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وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة بالرصاص وبفتح خراطيم المياه عليهم قبالة بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.