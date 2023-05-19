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أميركا والأمم المتحدة تنددان بهتافات معادية للعرب في مسيرة لمتطرفين يهود بالقدس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 07:01 مساء
أميركا والأمم المتحدة تنددان بهتافات معادية للعرب في مسيرة لمتطرفين يهود بالقدس
نوبة استفزاز من متطرفين يهود لفلسطيني من عرب 1948، 17 مايو 2023. (معا)
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ندّدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة اليوم الجمعة بشعارات مناهضة للعرب ردّدها عشرات الآلاف من المتطرفين الإسرائيليين خلال مسيرة سنوية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة يوم الخميس.

وهذه المسيرة، التي جاءت تحت حراسة أمنية مشددة، ولوح المشاركون فيها بالأعلام ومروا عبر مناطق مأهولة بالسكان الفلسطينيين مثل باب العامود والحي الإسلامي، هي الحدث الرئيسي في يوم القدس الذي تحتفل فيه إسرائيل باحتلالها الجزء الشرقي من المدينة في حرب عام 1967. ودخلت بعض الجماعات من الشبان اليهود المشاركين في المسيرة في مواجهات مع الفلسطينيين وانهالوا عليهم بالضرب وهم يهتفون «الموت للعرب» ويلوحون بلافتات عنصرية.

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وقبل بدء ما تعرف بـ«مسيرة الأعلام» الإسرائيلية، أغلق العديد من أصحاب المتاجر الفلسطينيين محال أعمالهم على طول الطريق خوفًا من أي مضايقات قد يتعرضون لها. وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر على تويتر يقول «الولايات المتحدة ترفض بصورة قاطعة اللغة العنصرية أيًا كان شكلها. إننا ندين الهتافات البغيضة مثل (الموت للعرب)». وقال صحفيون فلسطينيون وأجانب إن المشاركين في المسيرة ألقوا عليهم العصي والحجارة والزجاجات مما أدى إلى إصابة البعض.

المنسق الأممي: هتافات «تحريضية» و«عنصرية»
وعبّر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن انزعاجه من «الهتافات التحريضية والعنصرية» التي ردّدها بعض المشاركين في المسيرة واستنكر الهجمات على الصحفيين. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتمكن رويترز من التحقق من صحتها اليوم الجمعة، وقوع مشاجرات وتراشق بالحجارة بين فلسطينيين وشبان يهود مع اندلاع مواجهات استمرت لفترة وجيزة في الأزقة الضيقة بالمدينة القديمة. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها عالجت شخصين من إصابات طفيفة لحقت بهما جراء رشقهما بالحجارة يوم الجمعة. وقالت الشرطة إنها استخدمت وسائل تفريق أعمال الشغب وإن أحد أفرادها أُصيب.

وأصبحت الاحتفالات في هذا اليوم استعراضًا للقوة من جانب المتطرفين اليهود في الآونة الأخيرة. ويقول فلسطينيون إن هذا الحدث استفزازي ويهدف إلى تقويض علاقاتهم بالمدينة. وتسبب الاحتفال بيوم القدس في عام 2021 في إشعال حرب استمرت 11 يوما مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

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