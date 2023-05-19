  • Alwasat News
Atwasat

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 06:37 مساء
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
الرئيس السوري بشار الأسد خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في مدينة جدة السعودية، 19 مايو 2023. (سانا)
alwasat radio

رحّب القادة العرب بالرئيس السوري بشار الأسد في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بمدينة جدة السعودية اليوم الجمعة بعد غياب استمرّ أكثر من عقد، منذ عُلّقت عضوية دمشق في الجامعة ردًا على قمعها الاحتجاجات الشعبية التي خرجت إلى الشارع في 2011 قبل أن تتحوّل إلى نزاع دامٍ، وفق وكالة فرانس برس.

وأعرب الأسد أمام القادة العرب في جدّة خلال أول مشاركة له في قمّة عربية منذ 13 عامًا، عن أمله في أن يكون الاجتماع بحضور دمشق «بداية مرحلة جديدة» للعمل العربي المشترك.

ودون إعلان مسبق، حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي أيضًا القمّة، فسرق الأضواء لبعض الوقت من الأسد، الحليف المقرّب من موسكو التي تشنّ حربًا على أوكرانيا منذ العام الماضي.

الأسد: ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي
وقال الأسد في كلمته «ونحن نعقد هذه القمة في عالم مضطرب، فإنّ الأمل يرتفع في ظل التقارب العربي العربي والعربي الإقليمي والدولي والذي تُوّج بهذه القمة». وأضاف «أتمنى أن تشكّل (القمة) بداية مرحلة جديدة للعمل العربي للتضامن في ما بيننا للسلام في منطقتنا والتنمية والازدهار بدلاً من الحرب والدمار».

وتابع «هي فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي وهو ما يتطلب إعادة تموضعنا في هذا العالم الذي يتكوّن اليوم». وشكر «خادم الحرمين الشريفين على الدور الكبير الذي قام به والجهود المكثفة التي بذلها لتعزيز المصالحة في منطقتنا ولإنجاح هذه القمة».

وتأتي القمة بعد حوالى شهرين على مصالحة بين الرياض وطهران، حليف دمشق الأبرز في المنطقة. وقطع قادة عرب علاقات بلادهم أو خفّضوها مع الحكومة السورية على خلفية قسوة النظام السوري في التعاطي مع معارضيه. وقدمت دول عربية عدّة بينها السعودية وقطر، خصوصًا في السنوات الأولى للنزاع، دعمًا للمعارضة السياسية والمسلحة، ودعت إلى ضرورة تغيير النظام في سورية. لكن الرياض انفتحت أخيرًا على سورية وضغطت في اتجاه إعادتها الى الحضن العربي.

- بشار الأسد: سورية قلب العروبة 
- بث مباشر .. انطلاق أعمال القمة العربية في جدة بحضور زيلينسكي وبشار الأسد

وفي بداية اجتماع جدة، رحّب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للجامعة العربية، بعودة الأسد. وقال «يسرنا اليوم حضور الرئيس بشار الأسد لهذه القمة»، مضيفًا «نأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سورية، وعودة الأمور إلى طبيعتها».

أبو الغيط: فرصة لا ينبغي تفويتها
وأكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن «ثمة فرصة لا ينبغي تفويتها لمعالجة الأزمة» في سورية، بينما اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أنّ دمشق عادت «بعدما تم إحباط المؤامرة التي كانت تهدف الى تفتيتها وتقسيمها».

ووصل الأسد مساء الخميس إلى جدّة. وكانت قمة سرت في ليبيا في مارس 2010 آخر قمة حضرها. وقرّرت الجامعة العربية في السابع من مايو «استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها».

وأودى النزاع المستمر في سورية منذ العام 2011، بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشرّد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وتحوّلت سورية إلى ساحة تصفية حسابات بين قوى إقليمية ودولية. وقال ولي العهد السعودي «يكفينا مع طي صفحة الماضي، تذكّر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية».

قبل بدء أعمال القمة، التقى الأسد نظيره التونسي وبحث معه «العلاقات الثنائية». وعقد لقاءً آخر مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات الذي يترأّس وفد بلاده إلى القمة. كما صافح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية. وكانت قطر أعلنت أنها لن تطبّع العلاقات مع حكومة دمشق.

لكن مسؤولا عربيا قال لوكالة «رويترز» اليوم الجمعة إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لم يعقد أي اجتماعات ثنائية أو يلق كلمة في قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، مشيرا إلى أن حضوره كان «زيارة مودة». وأضاف المسؤول أن الأمير غادر القمة قبل بدء كلمة الرئيس السوري بشار الأسد.

من جهة أخرى، استقطب وصول زيلينسكي المفاجئ إلى جدة الانتباه، في محطة قبل أن يتوجه إلى اليابان حيث سيشارك أيضًا في قمة مجموعة السبع المنعقدة في هيروشيما. وهي الزيارة الأولى له إلى المنطقة منذ بدء الغزو الروسي لبلاده قبل أكثر من سنة.

وقد تدخلّت روسيا عسكريًا في النزاع السوري، لا سيّما من خلال القصف الجوي، وكان لتدخلها الدور الحاسم في استعادة القوات السورية الحكومية مساحة واسعة من الأراضي كانت خسرتها في بداية الحرب على أيدي الفصائل المعارضة.

زيلينسكي وغض الطرف عن تصرفات روسيا
واتّهم الرئيس الأوكراني زعماء عرب بـ«غضّ الطرف» عن تصرفات روسيا في بلده، مطالبًا بموقف موحد «لإنقاذ الناس» من السجون الروسية. وقال زيلينكسي الذي كان يرتدي بزّته الزيتية المعتادة «للأسف، هناك البعض في العالم، وبينكم هنا، يغضون الطرف عن السجون والضمّ غير القانوني» للأراضي الاوكرانية، مضيفًا «أنا متأكد من أننا يمكن أن نتّحد جميعًا في إنقاذ الناس من أقفاص السجون الروسية».

ويبقى موقف قادة الدول العربية ضبابيًا وغير موحّد من الحرب في أوكرانيا، بخلاف الأوروبيين والأميركيين. وخلال اجتماع ثنائي على هامش زيارته غير المسبوقة إلى السعودية، شكر زيلينسكي ولي العهد السعودي على «دعمه لوحدة أراضي» أوكرانيا.

وقال مسؤول في جامعة الدول العربية لوكالة فرانس برس إن حضور زيلينسكي جاء بدعوة من السعودية وليس من الجامعة العربية. ولم يردّ مسؤولون سعوديون فورًا على طلبات وكالة فرانس برس التعليق. وأفاد مسؤول سعودي وكالة فرانس برس أن ممثلًا عن السفارة الروسية حاضر أيضًا في القمة العربية. 

إضافة إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، تصدّرت جدول أعمال القمة أزمتان رئيسيتان: النزاع المستمر منذ شهر في السودان، والنزاع المتواصل في اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات. وانعقدت القمة العربية وسط جهود حثيثة من السعودية لتعزيز موقعها الدبلوماسي في الشرق الأوسط وخارجه، وبعد تطبيع علاقاتها مع إيران بوساطة صينية في مارس، إثر قطيعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة
نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم

إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم
قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في ...
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي

جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي
النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت بنغازي

النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت ...
تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة

تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف

بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
خلال لقائهم مع عقيلة.. وفد المنطقة الغربية يطالب بإنشاء حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات

خلال لقائهم مع عقيلة.. وفد المنطقة الغربية يطالب بإنشاء حكومة موحدة للإشراف على ...
في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير

في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير
باتيلي: فريق الاتصال الحكومي قدم مقترحًا للتعاون لدعم العملية الانتخابية

باتيلي: فريق الاتصال الحكومي قدم مقترحًا للتعاون لدعم العملية الانتخابية
الدبيبة يصدر 4 توجيهات بشأن امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

الدبيبة يصدر 4 توجيهات بشأن امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية
خصم إردوغان يشدد لهجته حيال الهجرة سعيًا لكسب القوميين الأتراك

خصم إردوغان يشدد لهجته حيال الهجرة سعيًا لكسب القوميين الأتراك
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بث مباشر .. انطلاق أعمال القمة العربية في جدة بحضور زيلينسكي وبشار الأسد
بث مباشر .. انطلاق أعمال القمة العربية في جدة بحضور زيلينسكي ...
ولي العهد السعودي يرحب بعودة الرئيس السوري لاجتماعات القمة العربية
ولي العهد السعودي يرحب بعودة الرئيس السوري لاجتماعات القمة ...
رئيس المفوضية الأفريقية يطالب بتشكيل كتلة دولية تحقق السلام في السودان
رئيس المفوضية الأفريقية يطالب بتشكيل كتلة دولية تحقق السلام في ...
بشار الأسد: سورية قلب العروبة
بشار الأسد: سورية قلب العروبة
واشنطن تخصص 100 مليون دولار للسودان وجيرانه دعمًا للنازحين
واشنطن تخصص 100 مليون دولار للسودان وجيرانه دعمًا للنازحين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه ......
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث...
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية...
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي...
السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية تقدر بـ1.5 مليار دولار
السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية ......
المزيد
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة ......
اعتماد إعلان جدة في ختام القمة العربية
اعتماد إعلان جدة في ختام القمة العربية...
أمير قطر يغادر جدة
أمير قطر يغادر جدة...
واشنطن تخصص 100 مليون دولار للسودان وجيرانه دعمًا للنازحين
واشنطن تخصص 100 مليون دولار للسودان وجيرانه دعمًا للنازحين...
بشار الأسد: سورية قلب العروبة
بشار الأسد: سورية قلب العروبة...
المزيد