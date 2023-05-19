واشنطن تخصص 100 مليون دولار للسودان وجيرانه دعمًا للنازحين

القاهرة - بوابة الوسط

تعهّدت الولايات المتحدة اليوم الجمعة تخصيص مبلغ قدره 103 ملايين دولار للسودان وجيرانه لدعم النازحين في ظل الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأعلنت رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سمانثا باور المساعدات الجديدة خلال زيارة أجرتها إلى تشاد التي كانت تستضيف قبل اندلاع الحرب نحو 600 ألف لاجئ معظمهم من السودان، حسب وكالة «فرانس برس».

وذكرت الوكالة أنها ستخصص 50 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات داخل السودان و22 مليون دولار لجنوب السودان إضافة إلى 17 مليون دولار لتشاد وستة ملايين لمصر.

وفي تشاد، ستوجّه الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من 135 ألف شخص، بينهم لاجئون وصلوا مؤخرًا من السودان.

الأمم المتحدة تحتاج إلى 3 مليارات دولار لمساعدة السودان

وذكرت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي أنها ستحتاج إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار كمساعدات عاجلة للسودان ولأكثر من مليون شخص يتوقع أن يفروا إلى بلدان مجاورة هذا العام.

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ولفتت الوكالة الأميركية للتنمية إلى أن تشاد «تحت ضغط شديد» في الأساس، ويواجه جنوب السودان بدوره أزمة إنسانية داخلية.



وأفاد بيان الوكالة الأميركية أن «النزاع في السودان يجبر الشركاء الإنسانيين في أنحاء المنطقة على اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية التعامل مع الاحتياجات المتفاقمة الاعتماد على موارد محدودة»، مضيفًا «تحض الولايات المتحدة جهات مانحة أخرى على مساعدتنا في مواجهة الثغرات الخطيرة في التمويل».