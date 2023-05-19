وصول زيلينسكي إلى السعودية لحضور القمة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إلى السعودية لحضور القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة على البحر الأحمر.

وكتب زيلينسكي في حسابه على تلغرام، «سأتحدث خلال قمة الجامعة العربية. سألتقي ولي العهد (السعودي) محمد بن سلمان وسأعقد اجتماعات ثنائية أخرى»، وهي أول زيارة يقوم بها للمنطقة منذ بدء الغزو الروسي لبلاده، وفق وكالة «فرانس برس».

وتنطلق اليوم فعاليات القمة العربية، بمشاركة سورية، وهو الملف الأبرز، بالتوازي مع الاتفاق السعودي - الإيراني وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة، إلى جانب الملفات الاقتصادية.

زيلينسكي: دور ريادي للسعودية

وتحدث زيلينسكي في تغريدة عبر منصة «تويتر» عن دور ريادي للسعودية فيما يتعلق بـ«السجناء السياسيين في القرم والأراضي المحتلة موقتا، وعودة شعبنا، وصيغة السلام والتعاون في مجال الطاقة».

وتوسط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سبتمبر الماضي في إفراج الكرملين عن مواطنين من الولايات المتحدة وبريطانيا وكرواتيا والمغرب ضمن عملية تبادل أسرى بين موسكو وكييف.