  • Alwasat News
Atwasat

تقرير دولي يحذر من آثار استبعاد دول عربية من تمويل مكافحة تغير المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 01:07 مساء
تقرير دولي يحذر من آثار استبعاد دول عربية من تمويل مكافحة تغير المناخ
رجلان يجلسان قرب منزل مهجور في البو زياد في محافظة الديوانية في جنوب العراق، 17 أبريل 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النرويجي في تقرير، اليوم الخميس، من أن الدول التي تشهد نزاعات في الشرق الأوسط هي من بين الأكثر عرضة للتأثر بتغيرات المناخ، لكنها تبقى مستبعدة تقريبا من أي تمويل متعلق بمكافحة هذه الظاهرة.

وفي التقرير المشترك الذي يركز على العراق وسورية واليمن، طالبت المنظمتان بمساعدة إضافية، وقالتا إن الآثار المشتركة لتغير المناخ والنزاعات المسلحة باتت تفاقم المشاكل الإنسانية في هذه المنطقة، وفق وكالة «فرانس برس».

إنقاق 20.6 مليون دولار على مشاريع في 3 دول
واعتبارا من يناير 2022، أدرجت قاعدة بيانات صناديق المناخ التي تجمع المعلومات من 27 صندوقا، 19 مشروعا فقط في العراق وسورية واليمن صدرت الموافقة على تمويلها.

وجاء في تلك البيانات أن المبلغ الإجمالي الذي جرى إنفاقه حتى الآن على هذه المشاريع في الدول الثلاث هو 20.6 مليون دولار فقط، أي أقل من 0.5% من الأموال التي جرى إنفاقها على المشاريع المرتبطة بمكافحة التغير المناخي في جميع أنحاء العالم.

وقالت الأمينة العامة للصليب الأحمر النرويجي آن بيرغ: «يستبعد التمويل المتعلق بالمناخ بالكامل تقريبا أكثر الأماكن هشاشة وعدم استقرار»، مضيفة أن هذا الوضع لا بد أن يتغير، خاصة من المنظور الإنساني.

وفي ظل حرب أهلية مستمرة منذ ثماني سنوات، يُصنف اليمن كواحد من أكثر البلدان تأثرا بالمناخ.

الجفاف وندرة المياه يهددان اليمن
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: «ليس من غير المألوف في اليمن أن يفر الناس من منازلهم بحثا عن الأمان من الصراع ثم يغادروا (...) لأنه لا يمكن الزراعة بسبب الجفاف وندرة المياه».

وتصنف الأمم المتحدة العراق، الذي لا يزال يتعافى من عقود من الصراعات، كواحد من أكثر دول العالم تأثرا بتغير المناخ. كما أن سورية في خطر متزايد بعد أكثر من عقد من الحرب التي دمرت البنية التحتية للبلاد.

وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني إن الوفيات والإصابات والدمار هي الآثار المدمرة والمعروفة للنزاعات المسلحة.

وأضاف: «بيد أن ما يغفل عنه الكثيرون التحديات التي يجب على السكان تحملها والتغلب عليها بسبب تزامن الآثار الوخيمة للنزاع وتغير المناخ وتدهور البيئة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي في ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي في «دورينا»
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة

سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة
العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون بعد تحطم طائرتهم بأسبوعين

العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون بعد تحطم طائرتهم بأسبوعين
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟

شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟
الستي يقصي الريال ويضرب موعدا مع إنتر في نهائي الأبطال

الستي يقصي الريال ويضرب موعدا مع إنتر في نهائي الأبطال
شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة

شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة
جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد

جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد
سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية

سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»

شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة الليبية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة ...
الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة

الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة
الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا

الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
«هوكي الرحل» لعبة صحراوية تقليدية في المغرب يتهددها الاندثار

«هوكي الرحل» لعبة صحراوية تقليدية في المغرب يتهددها الاندثار
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي
صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو

صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية
سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية
الصراع في السودان يبرز انقسام المجتمع بين الوسط والأطراف
الصراع في السودان يبرز انقسام المجتمع بين الوسط والأطراف
شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة
شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي التطورات في ليبيا والسودان والهجرة غير الشرعية
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي التطورات في ليبيا والسودان ...
«مسيرة الأعلام» الإسرائيلية تنذر بجولة جديدة من التصعيد والصدام في القدس
«مسيرة الأعلام» الإسرائيلية تنذر بجولة جديدة من التصعيد والصدام ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه ......
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث...
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة في دارفور
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة ......
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية...
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي...
المزيد
تقرير دولي يحذر من آثار استبعاد دول عربية من تمويل مكافحة تغير المناخ
تقرير دولي يحذر من آثار استبعاد دول عربية من تمويل مكافحة ......
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على ......
«رويترز»: قاض لبناني يرد دفوعا قدمها محامو رياض سلامة
«رويترز»: قاض لبناني يرد دفوعا قدمها محامو رياض سلامة...
«مسيرة الأعلام» الإسرائيلية تنذر بجولة جديدة من التصعيد والصدام في القدس
«مسيرة الأعلام» الإسرائيلية تنذر بجولة جديدة من التصعيد ......
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي التطورات في ليبيا والسودان والهجرة غير الشرعية
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي التطورات في ليبيا ......
المزيد