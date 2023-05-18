سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة

القاهرة - بوابة الوسط

في مقهى «دامسكو» في الرياض، مظاهر كثيرة من الثقافة والتقاليد السورية، من الفول المدمس إلى الأغاني الشعبية التي تصدح من مكبرات الصوت، وصولا إلى الرواد الذين ينقسمون حول مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية المرتقبة الجمعة، ما يعكس حال البلاد التي تمزقها الحرب منذ أكثر من 12 عاما.

ووظفت إدارة المقهى شخصا يشبه الممثل الكوميدي السوري المحبوب دريد لحام، يقضي معظم مناوبته في التقاط صور «سلفي» مع الزبائن، لكن هذه الوحدة في الحنين إلى الوطن لا تنعكس على الموقف من قدوم الأسد الى السعودية التي يصفها السوريون المغتربون بـ «بلدهم الثاني» لحضور القمة العربية.

ويأمل البعض في أن تفضي هذه الخطوة التي تنهي عزلة الأسد، بعد أكثر من عشر سنوات على تعليق عضوية بلاده في جامعة الدول العربية، في تخفيف عزلة سورية والصعوبات الاقتصادية المرتبطة بها منذ بدء الحرب فيها في العام 2011.

وتقول السورية هبة صيداوي (37 عاما) «كنا ننتظر هذه اللحظة»، مضيفة «من العذاب الآن زيارة بلدنا ورؤية أهلنا، لم تحقق الحرب أي شيء».

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ومع توقف الطيران المباشر بين البلدين لسنين، اضطر آلاف السوريين في السعودية لتحمل مشقة السفر لساعات أطول بتكلفة أكبر لزيارة أسرهم.

من جهة أخرى، هناك من لا يستطيع تحمل فكرة وجود الأسد على الأراضي السعودية، وتحدث هؤلاء بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وتقول إحداهن «أنا أكرهه! أكرهه!»، قبل أن تتابع «يأتي من أجل ماذا، ماذا سيفعل؟ هل سيصلح الأمور؟ هل سيغير البلد؟».

وترى أن الأسد «هو الوحيد الذي يحتاج إلى التغيير. أريد أن أقول بصوت عالٍ إنني ضده، ولكن لدي أقارب في سورية، سيوقفونهم جميعا ويقتلونهم».

«هل يشفي آلامنا؟»

وقطعت السعودية ودول عربية أخرى علاقاتها مع حكومة الأسد في العام 2012 ردا على حملة قمع الاحتجاجات ضد النظام التي تطورت الى حرب أهلية أودت بحياة أكثر من 500 ألف شخص وشردت الملايين داخل وخارج سورية.

وبدأت الخطوات المؤدية إلى إعادة سورية إلى الحاضنة العربية في العام 2018، حين أعادت الإمارات العربية المتحدة العلاقات مع دمشق.

لكن العملية برمتها تسارعت بعد الزلزال الكبير الذي ضرب سورية وتركيا في فبراير الفائت، ما أدى إلى تدفق المساعدات من المنطقة.

خلال ذروة النزاع، أيد المسؤولون السعوديون علنا فكرة الإطاحة بالأسد.