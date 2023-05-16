إصابة فلسطيني واعتقال 20 في مداهمات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة مواطن برصاص الاحتلال، اليوم الثلاثاء، خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 20 آخرين.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات خاصة من الجيش داهمت مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا وأصابت شابا بجروح بالرصاص الحي في الفخذ والعشرات بالاختناق بالغاز، موضحة أن القوات اعتقلت خمسة شبان آخرين خلال مداهمتها المخيم، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وبحسب المصادر، داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية في جنين واعتقل شابين، فيما اشتبكت قواته مع مقاومين فلسطينيين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما جرى مداهمة مماثلة لبلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.

اقتحام منازل سكنية وتفتيشها

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية خلال حملة شملت اقتحام منازل سكنية وتفتيشها.

وفي هذه الأثناء، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنظيم «مسيرة الأعلام» اليهودية، وفقاً لمسارها التقليدي واقتحامها لإحياء القدس الشرقية.

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واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن إسرائيل «تتعمد تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع بطريقة ممنهجة، وتغلق صفحة من الجرائم لتفتح صفحة أخرى في حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه».

وعبرت الوزارة عن استنكارها الشديد لـ «صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبدأ حل الدولتين وحقوق الإنسان الأمر الذي تستغله الحكومة الإسرائيلية للإمعان في الانقضاض على حقوق شعبنا وارتكاب المزيد من الجرائم».