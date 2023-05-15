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«استشهاد» فلسطيني وإصابة آخر في نابلس برصاص الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 08:59 صباحا
«استشهاد» فلسطيني وإصابة آخر في نابلس برصاص الاحتلال الإسرائيلي
جندي إسرائيلي يطلق النار خلال اعتداء على فلسطينيين تزامنت مع مداهمة جيش الاحتلال لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، 3 إبريل 2023. (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، «استشهاد» شاب وإصابة آخر بجروح، اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمته نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة إن الشاب صالح محمد صالح صبرة 22 عاماً «استشهد» بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، فيما أصيب آخر بالرصاص الحي في الأطراف العلوية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر للاجئين شرق نابلس.

مواجهات عنيفة في مخيم عسكر وحي المساكن
وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية داهمت نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر للاجئين وحي المساكن الشعبية في المدينة، فيما جرى اقتحام منزل وأخذ قياساته تمهيدا لهدمه، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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ويرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس إلى 119 منذ بداية العام الجاري، بحسب إحصائيات رسمية.

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