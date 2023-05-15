وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى السعودية في إطار جولة خليجية

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إجراء محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مدينة جدة، في وقت لاحق اليوم الإثنين، في مستهل جولة تستغرق ثلاثة أيام تشمل قطر.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن المحادثات ستركز على القضايا الإقليمية، بما في ذلك إدارة الأزمات في السودان واليمن، الجار الجنوبي للسعودية، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ومن المقرر أن تجري بيربوك محادثات في جدة يوم غد الثلاثاء مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، وكذلك مع منسق الأمم المتحدة لشؤون اليمن، ديفيد جريسلي.

ومن بين قضايا السياسة الخارجية المطروحة على جدول الأعمال، تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، وعودة سورية إلى جامعة الدول العربية في وقت سابق من هذا الشهر بعد تعليقها في نوفمبر 2011.

منتج محتمل للهيدروجين

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في جدة يوم الجمعة المقبل، مع دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للحضور.

ومن المتوقع أيضا أن تناقش وزيرة الخارجية الألمانية قضايا الطاقة مع السعودية، بصفتها عضو بارز في منظمة أوبك للنفط، وبالابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، ينظر إلى البلاد أيضا على أنها منتج محتمل للهيدروجين من الطاقة الشمسية.

- بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين

ومن المتوقع أن تثار قضايا حقوق الإنسان، عندما تتحدث بيربوك إلى ممثلي المجتمع المدني اليوم الإثنين.

محادثات حول حقوق العمال

ومن المقرر أن تلتقي بيربوك رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة بعد ظهر غد الثلاثاء، ويشغل آل ثاني أيضا منصب وزير الخارجية.

ومن المقرر أيضا أن تلتقي الوزيرة ممثلي منظمة العمل الدولية، حيث ستجرى محادثات حول حقوق العمال.

وتعرضت قطر لانتقادات شديدة بسبب معاملتها للعمال الأجانب أثناء الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2022.