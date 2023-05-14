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«فرانس برس»: الحرب في السودان.. منجم ذهب للميليشيات والمرتزقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 03:43 مساء
«فرانس برس»: الحرب في السودان.. منجم ذهب للميليشيات والمرتزقة
مواطنون وقوات تابعة للجيش السوداني في شوارع الخرطوم. (الإنترنت)
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لا يكتفي الجنرالان المتحاربان في ميدان القتال في السودان، بالقوات التابعة لكل منهما بل يتحلق حولهما مرتزقة وحراس خاصون ومقاتلون قبليون أو مدربون أجانب يجذبهم الربح الكبير والذهب.

وبحسب تقرير لـ«فرانس برس» فمنذ عقود، تشكل الاستعانة بالميليشيات في السودان نشاطا مربحا. فالخرطوم لجأت اليهم من قبل إما لتوكل لهم قمع الأقليات الإثنية وحركات التمرد المسلحة أو لإرسالهم للمشاركة في حروب في الخارج. وقاتلت هذه الميليشيات في وقت من الأوقات في اليمن لصالح السعودية والإمارات، كما شاركت في القتال في ليبيا لمعسكرات مختلفة وحاربت في الساحل.

الآن وقد باتت الحرب على أرضها، تنشر قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمقاتلين في تشاد أو النيجر يعلنون دعمهم لها.

 عائلة دقلو تدير جزءًا كبيرًا من مناجم الذهب في السودان
ويقول قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان العدو اللدود لدقلو، بحسب الوكالة الفرنسية إن «مرتزقة جاؤوا من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر» يقاتلون مع قوات الدعم السريع. وأكد الجيش أخيرا أنه قتل «قناصا أجنبيا».

والأمر نفسه أورده موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس. فقد صرح أن «عدد المرتزقة الذين جاؤوا من مالي وتشاد والنيجر بدعم من قوات الدعم السريع لا يستهان به». وأكد شهود في الخرطوم أنهم سمعوا مقاتلين من قوات الدعم السريع يتحدثون الفرنسية وهي لغة لا يتحدث بها السودانيون، ما يشير الى أنهم قد قد يكونون تشاديين.

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ووفق «فرانس برس» تدير عائلة دقلو جزءا كبيرا من مناجم الذهب في السودان، ثالث أكبر منتج للمعدن الأصفر في أفريقيا، وبالتالي فدقلو «يستطيع أن يدفع رواتب لا يمكن لكثيرين في أفريقيا جنوب الصحراء مجاراته فيها»، كما قال أندريا كريغ من «كينغز كولدج» في لندن. وأضاف أن «تشاديين انضموا فعلا خلال السنوات الأخيرة الى قوات الدعم السريع من أجل الرواتب».

 قاعدة خلفية ومصدر تمويل لـ«فاغنر»
وتعتبر تشاد البلد المتاخم للإقليم دارفور بغرب السودان، امتدادا طبيعيا بالنسبة لدقلو الذي ينتمي إلى قبيلة الزريقات في دارفور حيث لا يكترث كثير الرعاة والمزارعون المهددون بالجفاف بالحدود الرسمية.

ومعظم قادة المجموعات المسلحة، بمن فيهم دقلو لهم أصول تشادية. وعلى امتداد الأجيال جندوا رجالا ثم أبناءهم ومنحوهم جميعا جوازات سفر سودانية وأراضي هجرها أصحابها من القبائل غير العربية الذين اضطروا للنزوح بسبب الحرب  في الإقليم، بحسب ما أكد منذ 2017 مركز أبحاث «سمول أرمز سيرفاي». ويساند مرتزقة آخرون قوات الدعم السريع، وهم مقاتلو مجموعة فاغنر.

ومنذ أن لجأت أفريقيا الوسطى في العام 2018 إلى هؤلاء المقاتلين الروس لقمع تمرد لديها، يقول دبلوماسيون غربيون إنهم كانوا يرون قوافل من المرتزقة الروس في مطار الخرطوم وفي فنادق العاصمة السودانية، بحسب «فرانس برس».

ويشكل السودان قاعدة خلفية ولكن كذلك مصدر تمويل لفاغنر. فقد وقعت مناجم الذهب التابعة لعائلة دقلو عقودا مع شركات تعمل كواجهات لرئيس فاغنر يفغيني بريغوجين، وفق وزارة الخزانة الأميركية. 

شركة عابرة للحدود
وأكد الخبير الأميركي كاميرون هدسون لـ«فرانس برس» أن «مجموعة فاغنر لا تحارب اليوم في السودان ولكن لديها مستشارون فنيون».

ويقول ألكس دوفال الخبير في الشؤون السودانية، إن «المال والقتال قابلان للتبادل في السوق السياسية السودانية». ويضيف في نشرة «لندن ريفيو أوف بوكس»، أن «حميدتي يتاجر في الاثنين».

وهو يعتبر أن «قوات الدعم السريع باتت الآن شركة خاصة للمرتزقة عابرة للحدود». و«شركة لاستخراج وبيع الذهب» و«الذراع المسلحة للامبراطورية التجارية لحميدتي».  وإذا ما ربح دقلو الحرب «ستصبح الدولة السودانية فرعًا لهذه الشركة العابرة للحدود».

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