هدنة في غزة بعد خمسة أيام من عدوان حصد أرواح 34 فلسطينيا

القاهرة - بوابة الوسط

دخل اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه بوساطة مصرية في قطاع غزة حيز التنفيذ ليل السبت بعد عدوان استمر خمسة أيام وحصد أرواح 34 فلسطينيا.



وأطلقت عدد من الصواريخ في ربع الساعة التي تلت موعد دخول الهدنة حيز التنفيذ (19,00 ت غ) اعقبتها ضربات اسرائيلية جديدة قبل عودة إلى الهدوء. واحتفالاً بالنصر تجمع مئات الفلسطينيين في ساحة في غزة رافعين الأعلام الفلسطينية أو رايات فصائل فلسطينية، وفق وكالة فرانس برس.

انتصار فلسطيني مشرف

وقالت جنين عطوة التي كانت تقود سيارتها لوكالة فرانس برس إن الأيام القليلة الماضية «أثبتت قدرة صواريخنا ومدى اتحاد شعبنا واليوم انتصار مشرف». وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من غزة بعد الساعة 23,00 (20’00 ت غ) لم يسببا إصابات.



وكان العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأعنف منذ أغسطس 2022. وقد بدأت الثلاثاء بضربات عدوانية أسفرت عن «استشهاد ثلاثة قادة عسكريين في حركة الجهاد»، وفق الحركة. وشكرت كل من إسرائيل وحركة الجهاد مصر على وساطتها التي أشادت بها واشنطن أيضا. فقد أكدت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان بيار فى بيان أن البيت الابيض يرحب باعلان الهدنة «من اجل تجنب المزيد من الخسائر فى الارواح واعادة الهدوء لكل من الاسرائيليين والفلسطينيين».

الجهاد تحذر

وفي غزة حذر طارق سلمي الناطق باسم الجهاد الاحتلال الإسرائيلي من «أي عمل غبي أو اغتيال لقادة للمقاومة الفلسطينية»، بينما صرح محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية في الحركة نفسها في اصال هاتفي من القاهرة أن الاتفاق يتضمن تعهدا من إسرائيل «بوقف استهداف مجاهدين».

في المقابل، قال بيان رسمي صادر عن تساحي هانغبي مستشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن «رد إسرائيل على المبادرة المصرية» يعني أن «الرد على الهدوء سيكون الهدوء». واضاف «إذا هوجمت إسرائيل أو واجهت تهديدا ، فستواصل فعل كل ما يجب عليها فعله للدفاع عن نفسها». ولم يتضمن البيان تأكيدا للاتفاق.

في غزة، اتهمت وزارة الداخلية إسرائيل بتركيز ضرباتها «على أهداف مدنية ومبان سكنية». ومنذ الثلاثاء، أدت الاشتباكات بين إسرائيل وغزة إلى اغتيال 34 فلسطينيا - آخرهم عامل يعمل في إسرائيل قتل السبت بصاروخ فلسطيني.

وقال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند في بيان «أشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح بما في ذلك أرواح الأطفال والنساء التي تسببت بها الضربات الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ العشوائي على إسرائيل من قبل الجهاد الإسلامي ومجموعات أخرى». وأضاف وينيسلاند «ادعو كل الأطراف الى احترام وقف اطلاق النار وأنتظر بفارغ الصبر إعادة وصول» المساعدات الانسانية الى غزة.

وشهد قطاع غزة عددا من جولات العدوان الإسرائيلي منذ 2008. وفي أغسطس 2022 أدى عدوان إسرائيلي إلى اغتيال 49 فلسطينيًا بينهم 19 طفلاً على الأقل حسب الأمم المتحدة. وأطلق حينذاك أطلق أكثر من ألف صاروخ من غزة على إسرائيل مما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى.