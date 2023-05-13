«فرانس برس»: اتفاق لوقف النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين برعاية مصرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصادر فلسطينية ومصرية السبت أن الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 19.00 ت غ وذلك برعاية القاهرة.

وأكد مصدر فلسطيني قريب من المحادثات المنعقدة في القاهرة «تلقت مصر موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار على أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم»، فيما قال مصدر في حركة «الجهاد الاسلامي» فضل عدم كشف هويته إن «الصيغة المقدمة المعدلة للاتفاق إيجابية وتلبي شروط المقاومة»، وفق «فراسن برس».

استئناف تبادُل إطلاق الصواريخ

استؤنف تبادُل إطلاق الصواريخ والقصف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في قطاع غزة صباح السبت، بعد ليلة هادئة نسبيًا لم يتحقق خلالها أي اختراق في الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار.

وفي شمال الضفة الغربية المحتلة، قُتل شابان فلسطينيان برصاص جنود إسرائيليين في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس حيث شن الجيش عملية صباح السبت قبل أن ينسحب.

استشهاد شابين ينتميان إلى كتائب شهداء الأقصى

وأعلنت الوزارة «استشهاد الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عاماً) والشاب وسيم عدنان يوسف الأعراج (19 عاما) بالرصاص الحي... خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس». وذكرت حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن الشابين ينتميان إلى كتائب شهداء الأقصى، وهي جناحها العسكري.

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في قطاع غزة، تحدث شهود عيان في ساعات الصباح الأولى عن عدد من الغارات الإسرائيلية على مناطق غير مأهولة شرق مدينة غزة وشمال القطاع، بينما أُطلقت في إسرائيل صفارات الإنذار مرات عدة منذ الساعة السادسة (03,00 ت غ) في المناطق المحاذية لقطاع غزة.

ومنذ بدء العملية الإسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي الثلاثاء، قُتل 33 فلسطينيًا في تبادل قصف بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة في غزة. كما قُتل شخص في إسرائيل بصاروخ أصاب مبنى في رحوفوت جنوب تل أبيب. وقال الموقع الإخباري «واي نت» إن امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا قُتلت جراء القصف.

«صيغة جديدة»

تسعى مصر، الوسيط التقليدي بين الطرفين المتحاربين، للحصول على هدنة تضع حداً لهذا التصعيد الجديد للعنف بين غزة وإسرائيل وهو الأخطر منذ أغسطس 2022.

وقال مصدر فلسطيني قريب من المحادثات إن «مصر قدمت مساء (الجمعة) صيغة جديدة لوقف إطلاق النار سيقوم الطرف الفلسطيني بدراستها»، موضحًا أن «مصر تنتظر أيضًا رد الاحتلال». وذكر التلفزيون الإسرائيلي العام أن الدولة العبرية تسلمت «صيغة معدلة» لمقترح مصري لوقف إطلاق النار، من دون مزيد من التفاصيل.

في واشنطن، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان أكدت في اتصال مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر على «الضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من أجل تجنب أي خسائر أخرى في أرواح المدنيين.