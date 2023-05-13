  • Alwasat News
Atwasat

«فرانس برس»: اتفاق لوقف النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين برعاية مصرية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 08:39 مساء
«فرانس برس»: اتفاق لوقف النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين برعاية مصرية
غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت مصادر فلسطينية ومصرية السبت أن الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 19.00 ت غ وذلك برعاية القاهرة.

وأكد مصدر فلسطيني قريب من المحادثات المنعقدة في القاهرة «تلقت مصر موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار على أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم»، فيما قال مصدر في حركة «الجهاد الاسلامي» فضل عدم كشف هويته إن «الصيغة المقدمة المعدلة للاتفاق إيجابية وتلبي شروط المقاومة»، وفق «فراسن برس».

استئناف تبادُل إطلاق الصواريخ 
استؤنف تبادُل إطلاق الصواريخ والقصف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في قطاع غزة صباح السبت، بعد ليلة هادئة نسبيًا لم يتحقق خلالها أي اختراق في الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار. 

وفي شمال الضفة الغربية المحتلة، قُتل شابان فلسطينيان برصاص جنود إسرائيليين في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس حيث شن الجيش عملية صباح السبت قبل أن ينسحب.

استشهاد شابين ينتميان إلى كتائب شهداء الأقصى
وأعلنت الوزارة «استشهاد الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عاماً) والشاب وسيم عدنان يوسف الأعراج (19 عاما) بالرصاص الحي... خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس». وذكرت حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن الشابين ينتميان إلى كتائب شهداء الأقصى، وهي جناحها العسكري.

- إطلاق قذائف من غزة باتجاه القدس لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
-  تراجع حدة القصف والمواجهة بين المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي

في قطاع غزة، تحدث شهود عيان في ساعات الصباح الأولى عن عدد من الغارات الإسرائيلية على مناطق غير مأهولة شرق مدينة غزة وشمال القطاع، بينما أُطلقت في إسرائيل صفارات الإنذار مرات عدة منذ الساعة السادسة (03,00 ت غ) في المناطق المحاذية لقطاع غزة.

 ومنذ بدء العملية الإسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي الثلاثاء، قُتل 33 فلسطينيًا في تبادل قصف بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة في غزة. كما قُتل شخص في إسرائيل بصاروخ أصاب مبنى في رحوفوت جنوب تل أبيب. وقال الموقع الإخباري «واي نت» إن امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا قُتلت جراء القصف.

«صيغة جديدة»
تسعى مصر، الوسيط التقليدي بين الطرفين المتحاربين، للحصول على هدنة تضع حداً لهذا التصعيد الجديد للعنف بين غزة وإسرائيل وهو الأخطر منذ أغسطس 2022.

وقال مصدر فلسطيني قريب من المحادثات إن «مصر قدمت مساء (الجمعة) صيغة جديدة لوقف إطلاق النار سيقوم الطرف الفلسطيني بدراستها»، موضحًا أن «مصر تنتظر أيضًا رد الاحتلال». وذكر التلفزيون الإسرائيلي العام أن الدولة العبرية تسلمت «صيغة معدلة» لمقترح مصري لوقف إطلاق النار، من دون مزيد من التفاصيل.

في واشنطن، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان أكدت في اتصال مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر على «الضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من أجل تجنب أي خسائر أخرى في أرواح المدنيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الموريتانيون يبدءون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية
الموريتانيون يبدءون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية
الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء.. والإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية
الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء.. والإدارة ...
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل ...
مقتل قائد بـ«الجهاد الإسلامي» في غزة خلال غارة إسرائيلية وسط تجدد القصف المتبادل
مقتل قائد بـ«الجهاد الإسلامي» في غزة خلال غارة إسرائيلية وسط تجدد...
بوريل يعارض حظر المساعدة الأوروبية للسلطة الفلسطينية
بوريل يعارض حظر المساعدة الأوروبية للسلطة الفلسطينية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ......
القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان
القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان...
دفعة جديدة من حافلات الإجلاء تصل مصر من السودان
دفعة جديدة من حافلات الإجلاء تصل مصر من السودان...
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة في دارفور
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة ......
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه ......
المزيد
«فرانس برس»: اتفاق لوقف النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين برعاية مصرية
«فرانس برس»: اتفاق لوقف النار بين الاحتلال الإسرائيلي ......
«الصحة العراقية»: 13 وفاة بالحمى النزفية منذ مطلع 2023
«الصحة العراقية»: 13 وفاة بالحمى النزفية منذ مطلع 2023...
سورية تمدّد إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبرين حدوديين
سورية تمدّد إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبرين حدوديين...
بوريل يعارض حظر المساعدة الأوروبية للسلطة الفلسطينية
بوريل يعارض حظر المساعدة الأوروبية للسلطة الفلسطينية...
مقتل قائد بـ«الجهاد الإسلامي» في غزة خلال غارة إسرائيلية وسط تجدد القصف المتبادل
مقتل قائد بـ«الجهاد الإسلامي» في غزة خلال غارة إسرائيلية وسط......
المزيد