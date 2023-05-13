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سورية تمدّد إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبرين حدوديين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 08:05 مساء
سورية تمدّد إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبرين حدوديين
مساعدات إنسانية أممية لسورية. (الإنترنت)
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مدّدت سورية لثلاثة أشهر إيصال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة عبر معبرين حدوديين، وفق ما أفادت ممثلة للأمم المتحدة السبت. 

وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيري كانيكو إن وزير الخارجية السوري نقل قرار «السماح للأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبري الراعي وباب السلامة لمدة ثلاثة أشهر إضافية»، بحسب «فرانس برس».

وفي 14 فبراير الماضي دخلت أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سورية.

11 شاحنة مقدمّة من المنظمة الدولية للهجرة
وتألفت القافلة من 11 شاحنة مقدمّة من المنظمة الدولية للهجرة، التي أفاد ناطق باسمها في جنيف أنها تحمل «مساعدات إنسانية أساسية، بما في ذلك مستلزمات إيواء وفرش وبطانيات وسجاد».

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وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وقتها، أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سورية لمدة ثلاثة أشهر لإدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

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