  • Alwasat News
Atwasat

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 03:07 مساء
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية
مبان في قطاع غزة خلال غارة جوية إسرائيلية. (أ ف ب)
alwasat radio

استؤنف تبادُل إطلاق الصواريخ والقصف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في قطاع غزة صباح السبت، بعد ليلة هادئة نسبيًا لم يتحقق خلالها أي اختراق في الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار. 

وفي شمال الضفة الغربية المحتلة، قُتل شابان فلسطينيان برصاص جنود إسرائيليين في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس حيث شن الجيش عملية صباح السبت قبل أن ينسحب حسب «فرانس برس»

استشهاد شابين ينتميان إلى كتائب شهداء الأقصى

وأعلنت الوزارة «استشهاد الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عاماً) والشاب وسيم عدنان يوسف الأعراج (19 عاما) بالرصاص الحي... خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس». وذكرت حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن الشابين ينتميان إلى كتائب شهداء الأقصى، وهي جناحها العسكري.

- إطلاق قذائف من غزة باتجاه القدس لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
-  تراجع حدة القصف والمواجهة بين المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي

في قطاع غزة، تحدث شهود عيان في ساعات الصباح الأولى عن عدد من الغارات الإسرائيلية على مناطق غير مأهولة شرق مدينة غزة وشمال القطاع، بينما أُطلقت في إسرائيل صفارات الإنذار مرات عدة منذ الساعة السادسة (03,00 ت غ) في المناطق المحاذية لقطاع غزة.

 ومنذ بدء العملية الإسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي الثلاثاء، قُتل 33 فلسطينيًا في تبادل قصف بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة في غزة. كما قُتل شخص في إسرائيل بصاروخ أصاب مبنى في رحوفوت جنوب تل أبيب. وقال الموقع الإخباري «واي نت» إن امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا قُتلت جراء القصف.

«صيغة جديدة»

تسعى مصر، الوسيط التقليدي بين الطرفين المتحاربين، للحصول على هدنة تضع حداً لهذا التصعيد الجديد للعنف بين غزة وإسرائيل وهو الأخطر منذ أغسطس 2022.

وقال مصدر فلسطيني قريب من المحادثات إن «مصر قدمت مساء (الجمعة) صيغة جديدة لوقف إطلاق النار سيقوم الطرف الفلسطيني بدراستها»، موضحًا أن «مصر تنتظر أيضًا رد الاحتلال». وذكر التلفزيون الإسرائيلي العام أن الدولة العبرية تسلمت «صيغة معدلة» لمقترح مصري لوقف إطلاق النار، من دون مزيد من التفاصيل.

في واشنطن، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان أكدت في اتصال مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر على «الضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من أجل تجنب أي خسائر أخرى في أرواح المدنيين.

وبين القتلى الفلسطينيين ستة قادة عسكريين من الجهاد الإسلامي استهدفتهم إسرائيل بشكل مباشر، ومدنيون بينهم أطفال ومقاتلون من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

«اتفاق مشرف»

أكد رئيس الدائرة السياسية في الجهاد الإسلامي محمد الهندي أنه يأمل في أن «نصل الى اتفاق مشرّف يعكس مصلحة شعبنا والمقاومة».

في الرباط، قال مصدر في وزارة الخارجية إن المغرب الذي وقّع اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في 2020 «يدين بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتي خلفت العديد من الضحايا بين المدنيين الأبرياء».

وأضافت الخارجية المغربية أن المملكة «تجدد موقفها الرافض لكل الانتهاكات والتصـرفات الأحادية التي من شأنها تأجيج الأوضاع والتأثير سلبًا على جهود تحقيق التهدئة».

 ألف صاروخ أطلقت باتجاه إسرائيل

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نحو ألف صاروخ أُطلقت باتجاه إسرائيل اعترض نظام الدفاع الجوي 300 منها، بينما يعيش سكان المناطق المتاخمة لغزة في الملاجئ منذ أربعة أيام. 

ويخضع قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2,3 مليون نسمة يعانون من الفقر والبطالة لحصار إسرائيلي منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه في 2007. وقد خاض عددًا من الحروب مع إسرائيل منذ 2008. 

في أغسطس 2022، أدت اشتباكات استمرت ثلاثة أيام بين قوات الاحتلال والجهاد الإسلامي إلى مقتل 49 فلسطينيًا بينهم 19 طفلاً على الأقل، حسب الأمم المتحدة. وأطلق حينذاك أكثر من ألف صاروخ من غزة على إسرائيل أدت إلى جرح ثلاثة أشخاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟

متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا

تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس

دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف

جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قتيلان في غارة إسرائيلية على شقة في غزة.. والحصيلة ترتفع إلى 33
قتيلان في غارة إسرائيلية على شقة في غزة.. والحصيلة ترتفع إلى 33
الرئيس التونسي ينفي معاداة الدولة للسامية بعد هجوم جربة
الرئيس التونسي ينفي معاداة الدولة للسامية بعد هجوم جربة
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
إصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرق نابلس.. والاحتلال يرفض نقلهما للمستشفى
إصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرق نابلس.. والاحتلال يرفض نقلهما ...
تراجع حدة القصف والمواجهة بين المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي
تراجع حدة القصف والمواجهة بين المقاومة الفلسطينية في غزة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ......
القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان
القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان...
دفعة جديدة من حافلات الإجلاء تصل مصر من السودان
دفعة جديدة من حافلات الإجلاء تصل مصر من السودان...
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة في دارفور
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة ......
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه ......
المزيد
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل ......
الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء.. والإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية
الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء.. ......
الموريتانيون يبدءون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية
الموريتانيون يبدءون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية...
تراجع حدة القصف والمواجهة بين المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي
تراجع حدة القصف والمواجهة بين المقاومة الفلسطينية في غزة ......
إصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرق نابلس.. والاحتلال يرفض نقلهما للمستشفى
إصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرق نابلس.. والاحتلال يرفض ......
المزيد