الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء.. والإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية

القاهرة - بوابة الوسط

حملت الرئاسة الفلسطينية اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن «الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قوله إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات لمدننا وقرانا ومخيماتنا، والتي كان آخرها الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم، وأدت إلى استشهاد شابين، وإصابة آخرين، وما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، من عدوان متواصل لليوم الخامس مع التوالي».

وحمل أبو ردينة «حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية هذه الجرائم الخطيرة التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية كافة، والتي سيكون لها تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة برمتها».

مقتل فلسطينيين وإصابة سبعة

وقال إن «الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع، جراء الصمت عن الجرائم الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها، مما جعل إسرائيل تتمادي في عدوانها على أبناء شعبنا»، مضيفا أن «الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية بحق أرضه ومقدساته، وسيبقى صامدا ثابتا على أرضه مهما كانت الضغوطات».

قتل فلسطينيان وأصيب سبعة آخرون بجروح، اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمته نابلس في شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن شابين يبلغان 32 و19 عاماً، قتلا جراء إصابتهما بالرصاص الحي في الرأس خلال مداهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس.