  • Alwasat News
Atwasat

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء.. والإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 10:49 صباحا
الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء.. والإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة. (الإنترنت)
alwasat radio

حملت الرئاسة الفلسطينية اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن «الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قوله إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات لمدننا وقرانا ومخيماتنا، والتي كان آخرها الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم، وأدت إلى استشهاد شابين، وإصابة آخرين، وما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، من عدوان متواصل لليوم الخامس مع التوالي».

وحمل أبو ردينة «حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية هذه الجرائم الخطيرة التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية كافة، والتي سيكون لها تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة برمتها».

مقتل فلسطينيين وإصابة سبعة
وقال إن «الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع، جراء الصمت عن الجرائم الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها، مما جعل إسرائيل تتمادي في عدوانها على أبناء شعبنا»، مضيفا أن «الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية بحق أرضه ومقدساته، وسيبقى صامدا ثابتا على أرضه مهما كانت الضغوطات».

قتل فلسطينيان وأصيب سبعة آخرون بجروح، اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمته نابلس في شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن شابين يبلغان 32 و19 عاماً، قتلا جراء إصابتهما بالرصاص الحي في الرأس خلال مداهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟

متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا

تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس

دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف

جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إطلاق قذائف من غزة باتجاه القدس لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
إطلاق قذائف من غزة باتجاه القدس لأول مرة منذ بدء العدوان ...
قتيلان في غارة إسرائيلية على شقة في غزة.. والحصيلة ترتفع إلى 33
قتيلان في غارة إسرائيلية على شقة في غزة.. والحصيلة ترتفع إلى 33
الرئيس التونسي ينفي معاداة الدولة للسامية بعد هجوم جربة
الرئيس التونسي ينفي معاداة الدولة للسامية بعد هجوم جربة
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
إصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرق نابلس.. والاحتلال يرفض نقلهما للمستشفى
إصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرق نابلس.. والاحتلال يرفض نقلهما ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ......
القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان
القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان...
دفعة جديدة من حافلات الإجلاء تصل مصر من السودان
دفعة جديدة من حافلات الإجلاء تصل مصر من السودان...
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة في دارفور
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة ......
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه ......
المزيد
الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء.. والإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية
الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء.. ......
الموريتانيون يبدءون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية
الموريتانيون يبدءون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية...
تراجع حدة القصف والمواجهة بين المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي
تراجع حدة القصف والمواجهة بين المقاومة الفلسطينية في غزة ......
إصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرق نابلس.. والاحتلال يرفض نقلهما للمستشفى
إصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرق نابلس.. والاحتلال يرفض ......
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين ......
المزيد