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إصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرق نابلس.. والاحتلال يرفض نقلهما للمستشفى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 08:57 صباحا
إصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرق نابلس.. والاحتلال يرفض نقلهما للمستشفى
آلية عسكرية تابعة للاحتلال في الضفة الغربية. (وفا)
alwasat radio

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين اثنين، اليوم السبت، برصاص القوات الإسرائيلية عقب اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس، ومحاصرة أحد المنازل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم، عن مدير الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل قوله إن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي وتعتبر إصابتهما خطيرة.

وأضاف أن «هناك محاولات حثيثة لنقلهما إلى مستشفى رفيديا، حيث تمنع قوات الاحتلال دخول مركبات الإسعاف من دخول المخيم، وإسعاف المصابين».

سلسلة اقتحامات مستمرة
وكانت الوكالة أفادت بأن «قوات خاصة (مستعربين) برفقة قوات الاحتلال حاصروا منزلا في حارة الجماسين وسط المخيم، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع».

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وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال أغلقت مداخل المخيم، وطالبت عبر مكبرات الصوت مواطنا داخله بتسليم نفسه، وإلا ستعمل على تفجيره».

ووفق الوكالة «يأتي اقتحام المخيم ضمن سلسلة الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال باستمرار بحق المدن الفلسطينية، يتخللها استهداف للمواطنين، واعتقال العشرات، وهدم منازل، وتدمير منشآت».

يأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، والذي خلف حتى الآن 33 «شهيدا» وعشرات المصابين وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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