  • Alwasat News
Atwasat

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 07:47 صباحا
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
مظاهرة في الرباط للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 12 مايو 2023. (رويترز)
alwasat radio

تظاهر عشرات النشطاء المغاربة مساء أمس الجمعة وسط العاصمة الرباط، منددين بالغارات الإسرائلية على قطاع غزة، وأعربواعن تضامنهم مع الفلسطينيين داعين إلى رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.

وردد نشطاء من «المبادرة المغربية للدعم والنصرة» التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي المعتدل، شعارات ضد «جرائم الإرهاب الصهيوني»، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، كما دعوا إلى وقف التطبيع مع إسرائيل.

وقال أوس رمال رئيس حركة التوحيد والإصلاح لوكالة رويترز«في هذه اللحظات التي نقوم فيها بهذه الوقفة هنالك طائرات حربية صهيونية تخرب وتدمر المساكن على من فيها من النساء من الأطفال من الشيوخ، وهذه إن لم تكن جريمة حرب لست أدري ما هي جريمة الحرب».

التطبيع أخطر من جائحة كورونا
وأضاف «للأسف نضطر للخروج في ظل هذا الذي يسمى التطبيع الذي نعتبره جائحة ضربت هذا البلد أخطر من جائحة كورونا». وقال «خرجنا لننادي بالتراجع عن كل معاهدات التطبيع، لم نر ولن نرى منه خيرا،لأن كل الدول التي سبقتنا وطبعت مع العدو الصهيوني لم تر منه إلا المصائب والويلات».

وكان المغرب قد طبع العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر كانون الأول 2020 بوساطة أميركية، مقابل اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر منذ العام 1976.

كما دعت «الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع» المؤلفة من عدة جمعيات حقوقية ونشطاء مجتمع مدني،إلى التظاهر يوم الأحد وسط العاصمة الرباط في «الذكرى 75 للنكبة التي تؤرخ للجريمة التاريخية في حق فلسطين وشعبها». وأضاف بيان للجبهة اطلعت رويترز على نسخة منه «يأبى الكيان الصهيوني، كيان الإرهاب والأبارتهيد (الفصل العنصري) إلا أن يعيد جرائمه وكأنه يذكرنا بأن النكبة لم ولن تنتهي».

وعلى الصعيد الرسمي نقلت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء عن مصدر في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إدانته القوية «للاعتداءات الإسرائلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي أسفرت على وقوع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء».

وأضاف نفس المصدر أن «المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تجدد موقفها الرافض لكل الانتهاكات والتصرفات الأحادية التي من شأنها تأجيج الأوضاع والتأثير سلبا على جهود تحقيق التهدئة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟

متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا

تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس

دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف

جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف
منشور للحويج بإلزام شركات التموين والتنظيف باستخدام المنتجات الليبية

منشور للحويج بإلزام شركات التموين والتنظيف باستخدام المنتجات الليبية
إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»

إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»
باتيلي يطالب القادة الليبيين بتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات

باتيلي يطالب القادة الليبيين بتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله

أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها

«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف «إراقة الدماء» في غزة
مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف «إراقة الدماء» في غزة
مقتل 28 فلسطينيًا في ثلاثة أيام من القصف الإسرائيلي
مقتل 28 فلسطينيًا في ثلاثة أيام من القصف الإسرائيلي
اتفاق طرفي النزاع في السودان على قواعد إنسانية دون توافق على وقف النار
اتفاق طرفي النزاع في السودان على قواعد إنسانية دون توافق على وقف ...
وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة
وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة
إطلاق قذائف من غزة باتجاه القدس لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
إطلاق قذائف من غزة باتجاه القدس لأول مرة منذ بدء العدوان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ......
القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان
القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان...
دفعة جديدة من حافلات الإجلاء تصل مصر من السودان
دفعة جديدة من حافلات الإجلاء تصل مصر من السودان...
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة في دارفور
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة ......
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه ......
المزيد
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين ......
الرئيس التونسي ينفي معاداة الدولة للسامية بعد هجوم جربة
الرئيس التونسي ينفي معاداة الدولة للسامية بعد هجوم جربة...
قتيلان في غارة إسرائيلية على شقة في غزة.. والحصيلة ترتفع إلى 33
قتيلان في غارة إسرائيلية على شقة في غزة.. والحصيلة ترتفع إلى......
إطلاق قذائف من غزة باتجاه القدس لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
إطلاق قذائف من غزة باتجاه القدس لأول مرة منذ بدء العدوان ......
وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة
وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية شمال قطاع ......
المزيد