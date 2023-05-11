مقتل 28 فلسطينيًا في ثلاثة أيام من القصف الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة التي انطلقت منه دفعة جديدة من الصواريخ، بعد استهداف قيادي خامس في حركة الجهاد الإسلامي؛ فيما تتواصل الدعوات لوقف إطلاق النار.

وقُتل ستة فلسطينيين اليوم الخميس في غارات جوية على غزة، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن وزارة الصحة في القطاع، بينهم قياديان في الجهاد الإسلامي.

وارتفعت بذلك حصيلة القتلى في التصعيد الذي بدأ الثلاثاء، وهو الأعنف منذ أغسطس 2022، إلى 28 قتيلًا في الجانب الفلسطيني بينهم أطفال؛ فيما جرى الإعلان عن سقوط أول قتيل إسرائيلي مساء اليوم ليبلغ إجمالي الحصيلة 29 قتيلا.

عملية للاحتلال تقتل قياديين فلسطينيين

وبعد ظهر اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) «استهدفت أحمد أبو دقة الذي كان له دور كبير في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل».

وبحسب البيان فإن أبو دقة «لعب دورًا مركزيًا بعمليات إطلاق الرشقات الصاروخية نحو إسرائيل» وهو «نائب قائد القوة الصاروخية لمنظمة الجهاد الإسلامي علي غالي في قطاع غزة والذي استهدف في وقت سابق فجر اليوم».

ونعت «سرايا القدس»، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي أحمد أبو دقة وهو أحد قادتها.

قبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف غالي، واصفًا إياه بالمسؤول عن إدارة الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي.

وبحسب جيش الاحتلال، جرى إطلاق أكثر من 550 صاروخًا من القطاع على الدولة العبرية دون التسبب بوقوع إصابات.

وأكد الجيش أنه من بين هذه الصواريخ فإن 440 صاروخًا تجاوزت الحدود، بينما قامت منظومة القبة الحديدية باعتراض 154 صاروخاً، بينما سقط خمسة صواريخ داخل القطاع.

وأطلقت رشقة جديدة من الصواريخ على جنوب إسرائيل بعد هذه الغارة، بحسب مراسلي الوكالة الفرنسية.

وبدت الشوارع خالية في قطاع غزة إلا من عدد قليل من الناس. وتفرّق عناصر الشرطة خارج مراكزهم، ووقفوا بعيدًا عن الحواجز الرئيسية بعشرات الأمتار. كما شوهدت سيارات إسعاف تجوب الشوارع.

وأُغلقت المحال التجارية في غزة باستثناء عدد قليل من محال السوبرماركت التي فُتحت جزئيًا، واصطف عشرات المواطنين أمام مخبز في حي الرمال.

وأعلنت حركة حماس أن «ردّ المقاومة واجب وثابت على كل عدوان وهي موحدة في الميدان»، مضيفة أن ضربات المقاومة الموحدة جزء من عملية الرد على الجيش الإسرائيلي.

جهود للوساطة من 4 دول

ودعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن اليوم إلى وضع حدٍ لأعمال العنف بين إسرائيل وفصائل مسلحة في غزة بعد ثلاثة أيام من تبادل إطلاق النار.

و أعرب وزراء الخارجية في بيان مشترك عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد. وتابعوا «نحضّ على وقف فوري وشامل لإطلاق النار يضع حدًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولإطلاق الصواريخ عشوائيًا على إسرائيل»، مشيدين بالجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف القصف.

اتصالات مصرية لإعادة الهدوء؟

وأكد مصدران متطابقان في الجهاد الإسلامي وحماس للوكالة الفرنسية أن مصر أجرت اتصالات مكثفة ومثمنة مع الحركتين وأبلغتنا أنها أجرت اتصالات مع الجانب الإسرائيلي وطلبت وقفًا فوريًا لإطلاق النار والعودة للهدوء. وحتى الآن لا يوجد اتفاق للتهدئة»

وقال مصدر في الجهاد الإسلامي للوكالة إن رئيس الدائرة السياسية في الجهاد محمد الهندي سيصل إلى القاهرة اليوم للقاء مسؤولين في جهاز المخابرات العامة.

وصرّح مسؤول إسرائيلي فضّل عدم كشف هويته بأن جهودًا مصرية تبذل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مضيفًا «سنجري تقييمًا للأوضاع بناء على الأفعال على أرض الواقع وليس على البيانات»