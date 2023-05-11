السفير السعودي لدى اليمن: مستحيل التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة بين أطراف الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير السعودي لدى اليمن لوكالة فرانس برس إن أطراف الحرب في اليمن «جديون» بشأن إنهاء الحرب المدمرة التي اندلعت قبل ثماني سنوات، لكن من المستحيل التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة، ناهيك عن حدوث انفراج.

- سوليفان ومحمد بن سلمان يناقشان جهود السلام في اليمن

- البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأميركي يبحث مع بن سلمان جهود السلام في اليمن

وقال محمد آل جابر في أول تصريحات موسعة له بعد اجتماعه مع قادة الحوثيين في صنعاء الشهر الماضي: «الجميع جديون. جديون بمعنى أن الجميع يبحث عن السلام»، رغم أنه أضاف: «ليس من السهل استيضاح الخطوات التالية».