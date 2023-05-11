الاحتلال يواصل غاراته على غزة.. وحصيلة القتلى ترتفع إلى 25

القاهرة - بوابة الوسط

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، سلسلة غارات جديدة استهدفت خلالها مواقع وأراضي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات الاحتلال استهدفت أراضي زراعية شرق بلدات بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا، شمال القطاع، وموقعا شرق محافظة رفح، وأرض شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة دون أن يبلغ عن إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، إذ ارتفعت حصيلة القتلى إلى 25، بعد مقتل ثلاثة مواطنين فجر الخميس في استهداف شقة سكنية في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

25 قتيلا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت مصادر طبية، إن من بين القتلى الـ25، ستة أطفال وثلاث نساء، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 76 بينهم 21 طفلا و8 نساء.

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وقالت «وفا» إن طائرات الاحتلال تواصل استهداف بيوت المواطنين وأهداف أخرى مسببة دمارا جزئيا وكليا في وحدات سكنية، حيث بلغ عدد البيوت المدمرة 14 بيتا، بعد تدمير شقة في خان يونس، واستهداف منزل لعائلة المصري، مساء الأربعاء، في بيت لاهيا شمال غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال، أمس الأربعاء، منزلا في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ودمرته بشكل كامل، وقصفت منشأة صناعية في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وتشارك مختلف أنواع الطائرات منها المقاتلات الحربية النفاثة والمسيرات في الغارات الجوية على المواطنين. كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق المعابر والحواجز المنفِّذة إلى قطاع غزة، ما ينذر بنفاد المخزون المتوفر لحاجات المواطنين من المواد الغذائية والمواد الطبية، ومشتقات النفط، وفق الوكالة الفلسطينية.