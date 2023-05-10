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2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عامًا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 09:57 مساء
2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عامًا
الصحراء المغربية قرب مدينة تفراوت في 25 أبريل 2023 (أ ف ب)
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سجل المغرب العام الماضي معدل حرارة قياسيًا هو الأعلى منذ 40 سنة، بحسب ما أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الأربعاء، ترافق مع جفاف حاد، بسبب التقلبات المناخية.

وقال مسؤول في المديرية في مؤتمر صحفي بالدار البيضاء «سنة 2022 الأكثر حرارة على الإطلاق في المغرب منذ 40 سنة، إذ فاق متوسط الحرارة المعدل المناخي العادي للفترة ما بين 1981 و2010، بحوالى 1,63 درجة مئوية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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توقع بدرجات حرارة قياسية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة
وأوضح أن هذا المعدل تجاوز ارتفاعًا قياسيًا آخر كان المغرب قد شهده في العام 2020. وتوقع احتمال تسجيل درجات حرارة فوق المعتاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

إلى جانب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، تسببت التقلبات المناخية أيضًا في جفاف حاد العام الماضي، إذ سجل عجز في الأمطار بنسبة 27% مقارنة مع فترة 1981 -2010، وفق المصدر نفسه. وتتفاقم نسبة هذا العجز إلى 46% باحتساب الموسم الزراعي الماضي، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022.

الجفاف في المغرب
يعيش المغرب هذا العام أيضًا موسمًا جافًا هو الخامس تواليًا، بحسب ما أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة خلال اللقاء، مفاقمًا الإجهاد المائي الذي تعانيه البلاد. ولم تتجاوز حقينة السدود 32,4% من طاقتها، وفق آخر حصيلة رسمية الثلاثاء.

تسببت هذه الظواهر المناخية القصوى خصوصا في تراجع النمو الاقتصادي، الذي يظل رهنا بأداء القطاع الزراعي، فضلا عن أزمة تضخم خلال الأشهر الأخيرة جراء ارتفاع أسعار منتجات زراعية.

الثلاثاء، أعلن وزير التجهيز والماء، عقب اجتماع ترأسه الملك محمد السادس، عن رفع ميزانية مخطط وطني للتزود بالمياه إلى 143 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار). ويتضمن هذا البرنامج خصوصًا تسريع مشاريع لتحلية مياه البحر وإنشاء سدود جديدة، في أفق العام 2027.

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