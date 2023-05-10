دفعة صواريخ جديدة تنطلق من غزة وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن صافرات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب، في الوقت الذي انطلقت فيه صواريخ جديدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صافرات الإنذار سمعت في تل أبيب ورمات غان وجفعاتايم وبئر السبع، فضلاً عن سديروت وعسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، بحسب «سكاي نوز عربية».

رشقات صاروخية جديدة ومكثفة

وانطلقت رشقات صاروخية جديدة ومكثفة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات القريبة منه، وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قالت إن مئات الصواريخ أُطلقت من غزة، اعترضت أنظمة الدفاع الإسرائيلية معظمها.

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وأكدت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق من الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الإجمالية في القطاع إلى 22 قتيلاً و64 مصاباً، من جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة يومي الثلاثاء والأربعاء.