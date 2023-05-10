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استشهاد 22 فلسطينيا خلال يومين من القصف العدواني الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 07:02 مساء
استشهاد 22 فلسطينيا خلال يومين من القصف العدواني الإسرائيلي على غزة
تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة. (الإنترنت)
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قُتل 22 فلسطينيًا بينهم خمسة أطفال في قصف عدواني إسرائيلي على قطاع غزة بدأ فجر الثلاثاء بينما قتل جنود إسرائيليون الأربعاء فلسطينيَين في الضفة الغربية.

وأكدت بيانات وزارة الصحة المتلاحقة في قطاع غزة مقتل 22 شخصًا في القصف الإسرائيلي على القطاع بينهم خمسة أطفال بالإضافة إلى ما لا يقل عن 50 إصابة، ويعتبر هذا التصعيد بين الجانبين الأخطر منذ أغسطس 2022، بحسب «فرانس برس».

بينما زعمت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن 270 صاروخًا على الأقل أُطلقت من قطاع غزة عبر 205 منها المجال الجوي وجرى اعتراض 62 من قبل منظومة القبة الحديدية. وأكد جيش الاحتلال أنه «يقصف حاليًا البنية التحتية لإطلاق الصواريخ لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية في قطاع غزة»، مشيرًا إلى أن الضربات تستهدف مواقع في «الأجزاء الشمالية والجنوبية» من القطاع.

اغتيال ثلاثة قادة عسكريين في حركة «الجهاد الإسلامي»
وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل سبعة أشخاص في الغارات الجوية، الأربعاء ليضافوا إلى 15 فلسطينيًا قضوا الثلاثاء في قصف إسرائيلي استهدف خصوصًا ثلاثة قادة عسكريين في حركة «الجهاد الإسلامي». ورصدت «فرانس برس» غارات جوية على شمال مدينة غزة وسط تصاعد للدخان.

ودوت صفارات الإنذار في البلدات المحاذية لحدود القطاع، وأعلنت وزارة دفاع الاحتلال تمديد «إعلان الطوارئ» الساري في التجمعات السكنية الجنوبية. ودوت صفارات الإنذار أيضًا في منطقة تل أبيب. 

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وفي بيان، أطلقت الغرفة المشتركة لفصائل «المقاومة» الفلسطينية على العملية تسمية «ثأر الأحرار»، مؤكدة أنها جاءت «ردًا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس» الثلاثاء.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس التي تسيطر على القطاع عبداللطيف القانوع في بيان إن الضربات «جزء من عملية الرد على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني». وأشار طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى وجود اتصالات من أجل التهدئة.

وقال النونو «تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالات من الأخوة في مصر وقطر والأمم المتحدة، بحث خلالها العدوان على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة وسبل التعامل معه».

 

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