اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية اليوم لبحث مواجهة العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، أن مجلس الجامعة العربية سيعقد جلسة عاجلة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأربعاء في دورة غير عادية، لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأضاف العكلوك في تصريح إلى وكالة الأنباء الفلسطينة (وفا)، أن الاجتماع سينعقد بناءً على طلب مصر وفلسطين والأردن، مضيفًا أن الاجتماع العاجل سيبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد.

مجزرة في غزة

بأتي ذلك بعد مجزرة نفذها الاحتلال في قطاع غزة، والضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.

ولقي فلسطيني مصرعه، اليوم الأربعاء، في تجدد للقصف العدواني الإسرائيلي على غزة غداة اغتيال 15 فلسطينيًا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني المحاصر. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن «الشهيد ارتقى في قصف شرق خان يونس»، وفق وكالة «فرانس برس». كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين برصاص الاحتلال، اليوم الأربعاء، في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إلى «استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف (19 عامًا)، وراني وليد أحمد قطنات (24 عامًا)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بمحافظة جنين»، في شمال الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.