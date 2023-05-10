مقتل فلسطيني في قصف عدواني إسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

لقي فلسطيني مصرعه، اليوم الأربعاء، في تجدد للقصف العدواني الإسرائيلي على غزة غداة اغتيال 15 فلسطينيا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني المحاصر.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن «الشهيد ارتقى في قصف شرق خان يونس»، وفق وكالة «فرانس برس». وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إلى «استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف (19 عاما)، وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بمحافظة جنين»، في شمال الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

عدوان على غزة

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت عدوانا، أمس الثلاثاء، على قطاع غزة، واغتالت نيران الاحتلال 12 فلسطينيا، بينهم أربعة أطفال، مما يثير مخاوف من دوامة قتل إسرائيلية جديدة.

منذ بداية العام، قتلت نيران الاحتلال 125 فلسطينيا على الأقل، حسب تعداد وضعته وكالة «فرانس برس»، استنادا إلى مصادر رسمية فلسطينية.