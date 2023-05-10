الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إلى «استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف، (19 عاما)، وراني وليد أحمد قطنات، (24 عاما)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بمحافظة جنين»، في شمال الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

عدوان على غزة

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت عدوانا، أمس الثلاثاء، على قطاع غزة، واغتالت نيران الاحتلال 12 فلسطينيا، بينهم أربعة أطفال، مما يثير مخاوف من دوامة قتل إسرائيلية جديدة.

منذ بداية العام، قتلت نيران الاحتلال 125 فلسطينيا على الأقل، حسب تعداد وضعته وكالة «فرانس برس»، استنادا إلى مصادر رسمية فلسطينية.