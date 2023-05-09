سورية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

قررت سورية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، وذلك بعيد إعلان الرياض استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية.

وجاء في بيان أوردته الوكالة السورية نقلاً عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين «قرّرت الجمهورية العربية السورية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية».

السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية

وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية بعد أكثر من عقد من إغلاق سفارتها في دمشق إثر اندلاع النزاع الدامي في هذا البلد، حسبما أفادت وزارة الخارجية في بيان.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية «واس» إن الخطوة هذه «أخذت في الاعتبار قرار مجلس وزراء خارجية الدول العربية الأسبوع الماضي والقاضي باستئناف مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية»، بحسب «فرانس برس».

- السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية