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استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 05:36 مساء
استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب قطاع غزة
تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. (الإنترنت)
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قتل فلسطينيان في غارة جوية إسرائيلية عصر الثلاثاء استهدفت سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة، على ما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقال مصدر في الوزارة «استُشهد مواطنان في قصف جوي لمركبة مدنية، في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس، وجرى انتشال جثتيهما متفحمتين ونقلتا إلى المستشفى»، بحسب «فرانس برس».

وقتل 13 فلسطينيًا على الأقل، بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة «الجهاد الإسلامي»، فجر الثلاثاء، في سلسلة غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

 سرايا القدس تنعي جهاد الغنام 
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، «استشهاد فتاة، لترتفع الحصيلة إلى 13 شهيدًا وإصابة نحو 20 مواطنًا بجراح مختلفة حتى اللحظة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة».

وأضاف البيان أن عددًا من النساء والأطفال من بين الضحايا، مشيرًا إلى أن «طواقم الإسعاف ما زالت مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال». وأشار بيان لوزارة الصحة في غزة، إلى «أن بين المصابين ثلاثة أطفال وسبع سيدات، وحالات حرجة».

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من جانبها، نعت سرايا القدس، الجناح المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان «الشهيد القائد جهاد الغنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد خليل البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد طارق عزالدين، أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية».

إصابة 13 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي
كما أصيب 13 فلسطينيًا، اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن إصابة العشرات بالاختناق، عقب اقتحام قوات من الاحتلال حارة القريون بالبلدة القديمة بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرة أحد المنازل، التي أسفرت عن اعتقال مواطنين.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن 12 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم طفل (14 عامًا) بمنطقة الصدر، وآخر بالرصاص المغلف بالمطاط، وجرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة، فيما أصيب 75 آخرون بالاختناق، خلال الاقتحام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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