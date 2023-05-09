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13 إصابة بالرصاص واعتقال شابين عقب اقتحام الاحتلال البلدة القديمة في نابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 01:01 مساء
13 إصابة بالرصاص واعتقال شابين عقب اقتحام الاحتلال البلدة القديمة في نابلس
آلية عسكرية تابعة للاحتلال في الضفة الغربية. (وفا)
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أصيب 13 فلسطينيا، اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن إصابة العشرات بالاختناق، عقب اقتحام قوات من الاحتلال حارة القريون بالبلدة القديمة بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرة أحد المنازل، التي أسفرت عن اعتقال مواطنين.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن 12 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم طفل (14 عاما) بمنطقة الصدر، وآخر بالرصاص المغلف بالمطاط، وجرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة، فيما أصيب 75 آخرون بالاختناق، خلال الاقتحام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في حارة القريون في البلدة القديمة، واعتقلت الشاب حمزة منصور الحلسة.

اقتحام المدينة من عدة محاور
وأضافت المصادر ذاتها، أنه جرى إخلاء مدرستي الخالدية، وجمال عبدالناصر في محيط البلدة القديمة في نابلس، بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع، التي أطلقتها قوات الاحتلال بغزارة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن شادي عطا الله، بعد أن داهمت منزله وفتشته في حارة المخفية.

واقتحمت قوات كبيرة من الاحتلال المدينة من عدة محاور، ودارت مواجهات في مناطق رأس العين والمخفية وشارع تل، كما دارت اشتباكات مسلحة داخل البلدة القديمة، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع، واستخدم جيش الاحتلال طائرة «درون» في إطلاق القنابل الغازية، وفق «وفا».

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