وزير الخارجية السعودي يبحث مع بوريل مستجدات مباحثات جدة لإنهاء الصراع السوداني

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في اتصال هاتفي، مستجدات المحادثات الجارية في جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أمل إنهاء الصراع المستمر بين الطرفين منذ ثلاثة أسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن فيصل بن فرحان تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من بوريل، حيث بحثا «مستجدات الأوضاع في السودان».

تطورات مفاوضات جدة

وتابعت الوكالة أن الجانبان استعرضا مستجدات المبادرة السعودية الأميركية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك.

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وناقش الجانبان «آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».